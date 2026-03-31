Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so lani znašali 15,3 milijarde evrov, kar je za dva odstotka več kot leta 2024. V zadnjem lanskem četrtletju so bili s skoraj 1,9 milijarde evrov medletno višji za 3,8 odstotka, so pokazali podatki hrvaške centralne banke (HNB). Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je rezultate označil za rekordne.

Glavina je z rezultati zadovoljen. "Ob rekordnem številu prihodov in nočitev smo dosegli tudi rekordne prihodke, kar jasno potrjuje, da hrvaški turizem še naprej raste, vendar zdaj na premišljen, strateški in dolgoročno vzdržen način," je sporočil.

Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos, natančne napovedi o nadaljnjem poteku turistične sezone pa je v današnjih negotovih razmerah po njegovih besedah nehvaležno podajati.

"Realno je pričakovati, da se bodo letos bolj kot prej odločitve o potovanjih sprejemale v zadnjem trenutku – večina gostov se bo odločala teden ali dva pred potovanjem," je ocenil hrvaški minister za turizem Tonči Glavina (na fotografiji). Foto: Igor Kralj/Pixsell

Na prvem mestu vse leto Slovenci

Na Hrvaškem so lani zabeležili 21,6 milijona turističnih prihodov in 109,6 milijona nočitev. Leto pred tem so zabeležili več kot 21,3 milijona prihodov in 108,7 milijona nočitev.

Med najštevilčnejšimi gosti so bili vse leto Slovenci, ki so bili novembra celo na prvem mestu po številu nočitev med tujimi gosti.

Poleti so bili Slovenci na drugem mestu, takoj za Nemci. Foto: Shutterstock