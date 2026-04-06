V živo: Primož Roglič postavil najhitrejši čas v kronometru Baskije

Dan po novi vesoljski predstavi Tadeja Pogačarja se kolesarski svet že vrti dalje. S slabih 14 kilometrov dolgim kronometrom se začenja Dirka po Baskiji, med glavnimi favoriti za zmago pa je znova tudi Primož Roglič. V Baskiji je slavil že dvakrat, ker je njegova ekipa naknadno na dirko prijavila tudi Floriana Lipowitza, pa ni povsem jasno, kakšna bo tokrat vloga izkušenega Slovenca. Kronometer se je začel ob 14.30. Roglič je startal ob 14.46, Domen Novak, ki bo na dirki pomočnik Isaaca del Tora ob 14.48, Gal Glivar (Alpecin-PremierTech) pa ob 16.29. Vreme je sončno, s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija!

V ŽIVO: Dirka po Baskiji, 1. etapa, kronometer, trenutni vrstni red



1. Primož Roglič (Red-Bull-BORA-hansgrohe) 17.37

2. Ion Izagirre (Cofidis) +0.33

3. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) +0.38

4. Filippo Fiorelli (Team Visma | Lease a Bike) +0.59

5. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) +0.59

...



7.372. Ion Izagirre (Cofidis) +0.333. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) +0.384. Filippo Fiorelli (Team Visma | Lease a Bike) +0.595. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) +0.59...

Šestdnevna preizkušnja po baskovskih cestah se tradicionalno začenja s kratkim kronometrom, ki ga je Primož Roglič v preteklosti že znal izkoristiti v svoj prid. Zasavec je v vožnji na čas tukaj slavil že štirikrat, dvakrat (leta 2018 in 2021) je s tem postavil tudi temelje za končno skupno zmago.

Startni časi Slovencev in favoritov za skupno uvrstitev:



14.45 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe)

14.48 Domen Novak (UAE Emirates)

15.24 Antonio Tiberi (Bahran-Victorious)

15.29 Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team)

15.30 Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe)

15.31 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

16.29 Gal Glivar (Alpecin-PremierTech

16.38 Brandon McNulty (UAE Emirates)

16.47 Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers

17.05 Cian Uijtdebroeks (Movistar Team)

17.15 Juan Ayuso (Lidl-Trek)

17.17 Isaac del Toro (UAE Emirates)

17.23 Mikel Landa (Soudal Quick-Step

Slabih 14 kilometrov dolgo traso bosta zaznamovala dva klanca; prvi je nekoliko položnejši, a daljši (2,4 km), z njim bodo kolesarji opravili takoj po startu, drugi pa bo prišel na vrsto povsem na koncu, povprečni naklon ob vzponu v cilj znaša 9,2 %.

Za 36-letnega Rogliča bo to peti nastop na Dirki po Baskiji, konkurenca pa je dokaj ostra. Največ možnosti za skupno zmago stavnice pripisujejo Isaacu del Toru (UAE Emirates-XRG), moštvenemu kolegu Tadeja Pogačarja, ki na začetku sezone kaže odlično formo. Visoko kotirajo tudi delnice domačina Juana Ayusa (Lidl-Trek), v dobri formi je tudi mladi Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

No, konkurenco pa ima Primož Roglič znova tudi v svoji ekipi. Dolgo časa je kazalo, da bo slovenski kolesarski as nesporni kapetan Red Bullove odprave v Baskiji, nato pa se je naknadno na seznamu prijavljenih kolesarjev znašel še Florian Lipowitz. Kaj to pomeni za razdelitev vlog v ekipi? Prve odgovore bo brez dvoma dal že današnji kronometer.