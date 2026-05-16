Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
16. 5. 2026,
17.07

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
UAE Team Emirates - XRG Jhonatan Narvaez Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Sobota, 16. 5. 2026, 17.07

18 minut

Dirka po Italiji, 8. etapa (Chieti – Fermo, 156 km)

Še druga zmaga Narvaeza, tretja za UAE Emiartes na letošnjem Giru

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez se je veselil še druge etapne zmage na letošnjem Giru. | Foto Guliverimage

Jhonatan Narvaez se je veselil še druge etapne zmage na letošnjem Giru.

Foto: Guliverimage

Ekvadorec Jhonatan Narvaez je zmagovalec osme, 156-kilometrske etape od Chietija do Ferma na letošnji Dirki po Italiji. Narvaez je slavil že četrti etapi, svoji ekipi UAE Emirates – XRG pa je priboril še tretjo etapno zmago na 109. Giru. V rožnati majici vodilnega varno ostaja Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious).

Jonas Vingegaard, Giro
Sportal Vingegaard pokazal mišice največjim konkurentom na Giru

Jhonathan Narvaez je z zmago v ravninski četrti etapi Gira presenetil, tokratna trasa z dobrimi 1.800 višinskimi metri in zelo razgibanim zaključkom – kratek ciljni vzpon je na delih presegel 22-odstotno naklonino – pa mu je bila veliko bolj pisana na kožo. Ekvadorec je bil del ubežne skupine, drugo in tretje mesto pa sta danes osvojila njegova ubežniška kolega, norveška člana ekipe Uno-X Mobility Andreas Leknessund in Martin Tjötta.

Osma etapa je bila zahtevnejša od pričakovanj, saj se je dolgo bila bitka za pobeg, dogajanje pa se je umirilo šele v zadnjih 30 kilometrih dneva. Ekipa UAE Emirates – XRG je že v začetku dirke izgubila svojega kapetana in glavnega aduta za skupno zmago Adama Yatesa, ob njem tudi Ta je ostala brez Jayja Vina in Marca Solerja, zato se je osredotočila na zbiranje etapnih zmag.

Danes je prišla do tretje, Narvaez do druge. Pred dnevi je ekipo Tadeja Pogačarja z zmagoslavjem na spektakularni peti etap osrečil še Španec Igor Arrieta.

V skupnem seštevku na vrhu ni bilo sprememb, Afonso Eulalio je zadržal rožnato majico in dobre tri minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) ter Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM).   

Do večjih premikov v boju za rožnato majico pa lahko pride jutri, v 184-kilometrski deveti etapi, ki se bo končala z zahtevnim ciljnim vzponom  a Corno alle Scale (10,8 km/5,8 %).

Results powered by FirstCycling.com

Primož Roglič Andora
Sportal Zakaj Rogliču in Pogačarju to ustreza, Mohoriču pa ne?
THUMB - incident Giro
Sportal Policija našla huligana, ki sta zakuhala incident na Giru #video
UAE Team Emirates - XRG Jhonatan Narvaez Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.