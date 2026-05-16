Še druga zmaga Narvaeza, tretja za UAE Emiartes na letošnjem Giru

Ekvadorec Jhonatan Narvaez je zmagovalec osme, 156-kilometrske etape od Chietija do Ferma na letošnji Dirki po Italiji. Narvaez je slavil že četrti etapi, svoji ekipi UAE Emirates – XRG pa je priboril še tretjo etapno zmago na 109. Giru. V rožnati majici vodilnega varno ostaja Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious).

Jhonathan Narvaez je z zmago v ravninski četrti etapi Gira presenetil, tokratna trasa z dobrimi 1.800 višinskimi metri in zelo razgibanim zaključkom – kratek ciljni vzpon je na delih presegel 22-odstotno naklonino – pa mu je bila veliko bolj pisana na kožo. Ekvadorec je bil del ubežne skupine, drugo in tretje mesto pa sta danes osvojila njegova ubežniška kolega, norveška člana ekipe Uno-X Mobility Andreas Leknessund in Martin Tjötta.

Osma etapa je bila zahtevnejša od pričakovanj, saj se je dolgo bila bitka za pobeg, dogajanje pa se je umirilo šele v zadnjih 30 kilometrih dneva. Ekipa UAE Emirates – XRG je že v začetku dirke izgubila svojega kapetana in glavnega aduta za skupno zmago Adama Yatesa, ob njem tudi Ta je ostala brez Jayja Vina in Marca Solerja, zato se je osredotočila na zbiranje etapnih zmag.

Danes je prišla do tretje, Narvaez do druge. Pred dnevi je ekipo Tadeja Pogačarja z zmagoslavjem na spektakularni peti etap osrečil še Španec Igor Arrieta.

V skupnem seštevku na vrhu ni bilo sprememb, Afonso Eulalio je zadržal rožnato majico in dobre tri minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) ter Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM).

Do večjih premikov v boju za rožnato majico pa lahko pride jutri, v 184-kilometrski deveti etapi, ki se bo končala z zahtevnim ciljnim vzponom a Corno alle Scale (10,8 km/5,8 %).

