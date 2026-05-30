Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju evropske zaveznice in članice zveze Nato pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne "jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hegseth je v Singapurju dejal, da so bile "vljudne prošnje ZDA zaveznicam v Evropi, naj povečajo izdatke za lastno obrambo, predolgo preslišane". Dodal je, da nekatere članice Nata sedaj dohitevajo cilje, hkrati pa opozoril, da bodo zaveznice, ki ne bodo prevzele večjega dela bremena skupne obrambe, občutile spremembe v odnosih z Washingtonom.

Številne države zastavljenega cilja ne bodo mogle doseči

Države članice zavezništva Nata so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči, navaja AFP.

Spomnimo, da je generalni sekretar Nata Mark Rutte pred dnevi v pismu premierju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Ocenil je, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kolikor navaja vlada.

Vojaške sile ZDA v Evropi bi se lahko zmanjšale

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je ta mesec prav tako opozoril, da se bo Nato moral soočiti z morebitnim zmanjšanjem vojaških sil ZDA v Evropi, saj se ZDA osredotočajo na druge varnostne grožnje.

Danes je Hegseth ocenil, da tudi varnost v azijsko-pacifiški regiji "v nesorazmerno velikem deležu počiva na ameriški vojaški moči". Medtem ko nekatere države zanemarjajo svoje obrambne zmogljivosti, je po drugi strani kot primere ameriških zaveznic, ki so ustrezno povečale obrambne izdatke, navedel Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.