Tadej Pogačar tudi uradno pričel s pripravami na Tour

Najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja čez slab mesec čaka krstni nastop na Dirki po Švici, ki mu bo služila kot generalka za julijski vrhunec sezone, Dirko po Franciji, na kateri bo lovil peto zmago. Ta konec tedna se je že podal na višinske priprave v Sierro Nevado in s tem tudi uradno zagnal "projekt Tour", je razkril vodja ekipe UAE Emierates – XRG Joxean Matxin Fernandez.

"Od petka naprej bo Tadej v Sierra Nevadi treniral na višini, da bi se pripravil na Dirko po Švici in Tour de France," je v četrtek v pogovoru za spletno stran Domestique povedal Matxin. "Po Švici se bo še enkrat podal na višino, takrat na Isolo 2000," je še razkril direktor Pogačarjeve ekipe.

Tako je slovenski kolesarski as tudi uradno zagnal "projekt Tour", se pravi priprave na največjo dirko leta, na kateri bo letos od 4. do 26. julija napadal že peto skupno zmago, s katero bi se vpisal v klub rekorderjev Toura, v katerem so še legende Jacques Anquetil, Eddy Meckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain.

Pričakovati je, da bo njegov največji tekmec na francoski pentlji spet danski as Jonas Vingegaard, ki formo za Tour stopnjuje na Dirki po Italiji, Francozi pa so navdušeni nad svojim mladim šampionom Paulom Seixasom, ki bo letos debitiral na Touru. Pogačarja, za katerega je znano, da je Tour zanj bolj obveznost, kot strast, junija čaka še krstni nastop na Dirki po Švici, ki bo šele njegova druga etapna dirka v sezoni. Na tej dirki bi se utegnil soočiti tudi s Primožem Rogličem.

Prvi del sezone za klasike, zdaj sledi preoblikovanje

V prvem delu sezone se je 27-letni Gorenjec posvetil kolesarskim klasikam, zmagal na Strade Bianche, Milano – Sanremo, dirki po Flandriji in Liege – Bastogne – Liege, pa še drugič zapored zasedel drugo mesto na dirki Pariz – Roubaix. Priznal je, da je prav za te spektakularne enodnevne preizkušnje pridobil nekaj mišične mase in zdaj se bo osredotočil na oblikovanje bolj slokega, plezalnega telesa.

Joxean Matxin Fernandez je razkril Pogačarjev program priprav na julijski Tour. Foto: Ana Kovač

Na prvem več etapnem izzivu sezone – na Dirki po Romandiji – je zmagal na štirih etapah in se veselil skupne zmage, v švicarskih klancih pa vseeno ni bil tako dominanten, kot smo ga vajeni. "Pripravili smo program, prilagojen Tadeju, in mislim, da je bila prilagoditev dobra v smislu, da se je sprva osredotočil na enodnevne dirke, ta cikel pa je končal z Dirko po Romandiji kot prilagoditvijo drugemu ciklu svoje sezone, ki se vrti okoli Dirke po Franciji," je o tem dejal Matxin.

Pogačar torej v Romandiji ni bil niti približno še v primerni formi za več etapne dirke, pa vseeno ni imel prave konkurence, kar pomeni, da bo čez mesec dni na startu Švice zagotovo še nevarnejši. "Tadej je na Romandijo prišel po pripravah, ki so bile bolj zasnovane za klasike, a je prišel s pravo miselnostjo in šlo je zelo dobro. Je najboljši kolesar na svetu, z njim je lažje početi takšne stvari, saj menim, da je poleg tega, da je najboljši kolesar na svetu, tudi eden najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu. Je favorit na vsaki dirki, ki se je udeleži, tudi na dirkah, ki so zanj zelo težke, kot sta Roubaix ali Flandrija. Stopi iz cone udobja in zagrize v izziv," je zadovoljen šef ekipe UAE Emirates - XRG.

Pogačarja torej po višinskih pripravah v Sierra Nevadi od 17. do 21. junija čaka Dirka po Švici, nato bo v Isoli 2000 v Franciji opravil še zadnje priprave na Tour, ki se bo začel 4. julija v Barceloni in končal 26. julija na Elizejskih poljanah v Parizu.