Afera Fotopub: Dušan Smodej napovedal, da bo prišel na sodišče

Dušan Smodej, ki ga obtožnica v zadevi Fotopub bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb, se namerava po poročanju N1 prihodnji teden udeležiti predobravnavnega naroka na ljubljanskem okrožnem sodišču. Kot je povedal za omenjeni portal, se bo izrekel za nedolžnega.

Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub je 11. marca letos postala pravnomočna, prihodnji teden, natančneje 3. junija, pa je razpisan predobravnavni narok, ki se ga po poročanju portala N1 namerava Smodej udeležiti. Kot je povedal za omenjeni portal, se bo na sodišču izrekel za nedolžnega, kar zatrjuje vse od objave anonimnih pričevanj o dogajanju okrog društva, ki ga je vodil.

Spomnimo, da je tožilstvo obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim nato obtožnice ni uspelo vročiti. Zakon o kazenskem postopku določa, da mora biti vročena. Smodej je za N1 povedal, da ne ve, zakaj mu sodišče tako dolgo ni uspelo vročiti obtožnice, in da se vročitvi ni izogibal.

Državni tožilec je zato januarja 2026 na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodejev odvetnik nanjo vložil ugovor, ki pa ga je zunajobravnavni senat zavrnil.

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini. Za N1 je potrdil, da živi v Benetkah, in dodal, da veliko potuje po Evropi.