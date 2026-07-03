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Avtor:
Sa. B.

Petek,
3. 7. 2026,
9.53

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
Dušan Smodej Fotopub afera sojenje

Petek, 3. 7. 2026, 9.53

5 minut

Afera Fotopub

Smodej se je predobravnavanega naroka vendarle udeležil

Avtor:
Sa. B.

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Dušan Smodej | Smodej vztraja, da je nedolžen. | Foto Facebook, Fotopub

Smodej vztraja, da je nedolžen.

Foto: Facebook, Fotopub

Zaradi obtožb o spolnem nasilju v aferi Fotopub, ki je izbruhnila avgusta 2022, na ljubljanskem okrožnem sodišču danes poteka predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta bi moral biti že pred mesecem dni, a Smodej na sodišče ni prišel, zato so ga za en mesec preložili. Po poročanju N1 se je današnjega naroka obtoženi vendarle udeležil, a prek videokonferenčne povezave. Sodnica je sojenje zaprla za javnost.

Sojenje Dušanu Smodeju, ki ga obtožnica bremeni dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, se je po skoraj štirih letih od izbruha afere začelo prejšnji mesec. Takrat je na predobravnavni narok na ljubljanskem okrožnem sodišču prišel le njegov odvetnik Miloš Zarić, ki je trdil, da njegove stranke ni bilo, ker mu je bilo vabilo vročeno prepozno. Po navedbah odvetnika je bil Smodej v času sojenja službeno zadržan v Franciji. Narok so zato za en mesec preložili.

Današnjega naroka pa se je Smodej vendarle udeležil, a prek videopovezave. Tako bo dobil možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice. Kot je že zatrdil, bo vztrajal, da je nedolžen.

Kot razlog, da na narok ni prišel fizično, je ob začetku navedel, da je v tujini, a ni povedal, kje. Po predlogu, da se javnost iz glavne obravnave in današnjega naroka izključi, je sodnica slep potrdila, novinarji pa so morali sodno dvorano zapustiti, poroča N1.

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