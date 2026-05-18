"Pogačar ne potrebuje idealne trase, da bi postal evropski prvak"

Slovenija bo oktobra letos prvič v zgodovini gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji na 14 preizkušnjah, ki se bodo zvrstile med 2. in 7. oktobrom 2026, pričakujejo približno 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav, ob trasi pa več kot 300 tisoč navijačev. O evropskih naslovih v različnih kategorijah bodo odločale trase med Ljubljano in Šenčurjem, ključni del prvenstva pa bo zahteven zaključni krog z vzponom na Možjanco nad Preddvorom. Člani, med katerimi bo drugi zaporedni naslov evropskega prvaka lovil tudi Tadej Pogačar, se bodo na Možjanco podali kar petkrat. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec je prepričan, da Slovenijo čaka vrhunski kolesarski spektakel.

Že konec lanskega leta je Rok Lozej, predsednik odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, v pogovoru za Sportal povedal, da imajo organizatorji zrisanih kar 2.500 kilometrov možnih tras. Na koncu so izbrali tisto, ki v središče dogajanja postavlja osrednji del Slovenije z Ljubljano in Gorenjsko.

Tadej Pogačar je oktobra lani v Franciji osvojil naslov evropskega prvaka, a je dres z zvezdicami nosil le na treningu, saj ima mavrična majica svetovnega prvaka večjo veljavo.

53 različnih možnosti

Kot je na ponedeljkovi predstavitvi tras povedal generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec, so organizatorji pripravili kar 53 različnih možnosti. Na koncu so izbrali traso, ki po eni strani ustreza zahtevam Evropske kolesarske zveze, po drugi pa je dovolj zanimiva tudi za Slovenijo in bo svetovni javnosti pokazala velik del njenih naravnih lepot. Članska dirka bo obiskala 12 slovenskih občin (Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Šenčur), kar bo odlična priložnost za predstavitev krajev, skozi katere bo peljala evropska karavana.

Prvi operativec pričakuje, da bo dirka odprta do konca

Članska dirka, vrhunec prvenstva, bo na sporedu v nedeljo, 4. oktobra. Začela se bo v Ljubljani in se po dobrih 196 kilometrih končala v Šenčurju. Osrednji del bo zaključni krog, ki po Poljančevih besedah ni enostaven, a hkrati tudi ne ekstremno težak.

"Proga bo odprta in zanimiva. Prepričani smo, da Tadej Pogačar ne potrebuje trase, pisane njemu na kožo, da bi postal evropski prvak," je namignil Poljanec.

Uvodni del trase bo dokaj nezahteven. "Za začetek imamo približno 85 kilometrov dokaj enostavne ravnine. Želimo si, da bi glavnino čim dlje obdržali skupaj, nato pa sledi precej zahteven zadnji del, ki ga predstavlja 22 kilometrov dolg zaključni krog med Šenčurjem in Preddvorom z vzponom na Možjanco, ki se nadaljuje vse do Štefanje Gore. Sledi zelo zahteven spust proti Cerkljam, nato pa še pet kilometrov ravnine do cilja v Šenčurju. Trasa je zahtevna, namenjena bo all-rounderjem, nekoliko manj sprinterjem, mislim pa, da bo odprta do samega konca in da bo napeto vse do finala," je traso povzel Poljanec.

Identični kronometer za vse kategorije

Zanimivo je, da bo 22-kilometrski ciljni krog z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro predstavljal tudi traso vožnje na čas, ki bo enaka za vse kategorije.

"Pripravljeni smo imeli dve trasi, na koncu pa smo se odločili za traso, po kateri bo potekala tudi cestna dirka. Posebnost bo, da bomo merili dva vmesna časa – enega pod vzponom in drugega na vrhu vzpona. Na isti trasi se bodo pomerile vse kategorije, od mladink do članov, zato bo na koncu zelo zanimivo primerjati čase najmlajših kolesark in kolesarjev s kategorijo elite. Tudi pri Evropski kolesarski zvezi jim je bila ideja zelo všeč, saj ne gre za klasičen kronometer, ampak za nekoliko drugačno preizkušnjo. Morda bodo prišli do izraza tudi kolesarji, ki niso klasični specialisti za vožnjo na čas, zato bo razplet bolj odprt kot običajno," je pojasnil Poljanec.

Pri izbiri trase so morali organizatorji upoštevati tudi zahteve Evropske kolesarske zveze glede zaključnega kroga ter dejstvo, da bo treba vseh 14 dirk izvesti v petih tekmovalnih dneh. To pomeni, da bodo na določenih delih trase cestne zapore precej pogoste oziroma skoraj stalne.

Na končno izbiro je pomembno vplivala tudi logistika – bližina letališča, saj bo večina kolesarjev v Slovenijo pripotovala po svetovnem prvenstvu v Kanadi, ki se bo končalo samo pet dni pred začetkom evropskega (27. septembra), ter kongresne in nastanitvene zmogljivosti na Brdu pri Kranju, kjer bodo akreditacijski center in logistični sestanki.

"Ko smo vse to pretehtali, je bila odločitev na koncu pravzaprav zelo enostavna," je proces izbire trase opisal Poljanec. "Želeli smo pripraviti zanimivo traso, hkrati pa smo imeli nekaj omejitev zaradi pravil Evropske kolesarske zveze glede zaključnega kroga. Pri takem prvenstvu so izjemno pomembni logistika, organizacija, dostop do letališča ter namestitve za udeležence in obiskovalce. Mislim, da je trasa lepa in da jo bodo kolesarji vzljubili."

"Želimo si, da domačini prvenstvo vzamejo za svoje"

Poljanec je izpostavil dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki je pri organizaciji tekmovanja takšnega obsega izjemno pomembno.

"Želimo si, da domačini prvenstvo vzamejo za svoje. Skoraj teden dni bodo na določenih območjih živeli s cestnimi zaporami, zato upamo, da bodo to sprejeli z razumevanjem in predvsem z navijaškim duhom. Veseli smo pozitivnega odziva vseh županov ob trasi, predvsem županov Šenčurja, Preddvora in Cerkelj, kjer bo potekal zaključni krog," je dejal.

Del trase na Možjanco je bil še pred kratkim makadamski, a so ga medtem uredili. "Županu Preddvora Roku Robleku se zahvaljujem, saj je ta del zdaj asfaltiran in na novo preplaščen. Mislim, da ga je v zadnjih dneh preizkusilo že kar nekaj kolesarjev. Trasa bo, še posebej na vzponu na Možjanco in proti Štefanji Gori, zelo lepa in razgledna. Primerna bo tudi za rekreativne kolesarje, ki jo bodo lahko preizkusili v prihodnjih tednih. Ni samo za tekmovalce, ampak za vse. Tudi drugi župani so obljubili, da bodo preostale ceste na zaključnem krogu popravljene in preplaščene, zato bomo lahko ponosni tudi na infrastrukturo, ki jo bomo pokazali na evropskem prvenstvu."

EP je poklon zlati generaciji, zato si organizator želi čim več navijačev

Poljanec je poudaril, da bo evropsko prvenstvo na nek način tudi poklon generaciji slovenskih kolesarjev, ki je Slovenijo postavila na svetovni kolesarski zemljevid. Zato si organizatorji želijo čim več navijačev ob trasi.

"Računamo predvsem na slovenske navijače. Prihod tujih bo odvisen tudi od startne liste, a prepričan sem, da bodo ljudje prišli pozdravit naše kolesarje. V Sloveniji še nismo imeli priložnosti, da bi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja videli skupaj v reprezentančnem dresu na domačih cestah. Če nam bo naklonjeno še vreme, pričakujemo ogromno navijačev," je sklenil Poljanec.

Organizatorji v petih tekmovalnih dneh pričakujejo približno 300 tisoč obiskovalcev ob trasi ter več kot 16,5 milijona gledalcev pred televizijskimi zasloni in na digitalnih kanalih.