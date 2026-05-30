Sobota, 30. 5. 2026, 11.00
12 ur, 30 minut
OP Francije (ATP), 7. dan
Favoriti odhajajo domov, kdo pa igra?
V moškem delu postaja vse bolj zanimivo, saj so se poslovili že nekateri največji favoriti. Med njimi sta tudi Jannik Sinner in Novak Đoković, ki tudi tokrat ne bo osvojil 25. turnirja za grand slam. Vseeno se obetajo zanimivi dvoboji.
Dvoboj tretjega kroga med Brandonom Nakashimo in Felixom Augerjem-Aliassimejem bi lahko bil zelo izenačen. Auger-Aliassime je v zadnjem obdobju igral boljši tenis. Na drugi strani pa Nakashima velja za igralca, ki pogosto izkoristi ponujene priložnosti. Kanadčan je v njunem edinem medsebojnem dvoboju slavil v dveh nizih.
Flavio Cobolli (Ita/10) - Learner Tien (ZDA/18)
Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Brandon Nakashima (ZDA/31)
Moïse Kouamé (Fra) - Alejandro Tabilo (Čil)
Jaime Faria (Por) - Frances Tiafoe (ZDA/19)
Matteo Berrettini (Ita) - Francisco Comesaña (Arg)