Torek,
2. 6. 2026,
8.13

Torek, 2. 6. 2026, 8.13

8 minut

OP Francije (ATP), 9. dan

Zvereva čaka španski talent, Žiga Šeško lovi novo zmago

Alexander Zverev | Alexander Zverev ostaja eden glavnih favoritov za zmago. | Foto Reuters

Foto: Reuters

V moškem delu turnirja teniškega OP Francije se začenjajo četrtfinalni dvoboji. Velika pozornost bo usmerjena v dvoboj med drugim nosilcem Alexandrom Zverevom in mladim Špancem Rafaelom Jodarjem. Svojo pariško zgodbo pa bo nadaljeval tudi Žiga Šeško, ki blesti v mladinski konkurenci.

Elina Svitolina
Sportal Ukrajinska poslastica, za polfinale tudi Slovenka

V moškem delu turnirja bo veliko pozornosti usmerjene tudi v četrtfinalni dvoboj med drugim nosilcem Alexandrom Zverevom in šele 19-letnim španskim talentom Rafaelom Jodarjem. Mladi Španec je eno največjih presenečenj letošnjega Roland Garrosa in igra prvi četrtfinale turnirja za grand slam v karieri. Nasproti mu bo stal veliko bolj izkušen Zverev, ki je že igral v finalu tega turnirja in sodi med favorite za zmago. Sploh, ko so se nekateri glavni favoriti že poslovili od turnirja.

V drugem dvoboju bomo gledali boj dveh mladih zvezdnikov. Brazilec Joao Fonseca bo v četrtfinalu OP Francije igral proti Čehu Jakubu Mensiku. Oba sta imela do četrtfinala zelo zahtevno pot in že pokazala, da znata zmagovati tudi v petih nizih.

Žiga Šeško | Foto: Guliverimage

V mladinski konkurenci OP Francije bo igral tudi slovenski teniški up Žiga Šeško. Šeško, ki je peti nosilec turnirja, se bo tokrat pomeril z Latvijcem Rihardsom Neimanisom, trenutno 51. mladincem sveta.

OP Francije, četrtfinale

Rafael Jodar (Špa/27) – Alexander Zverev (Nem/2)
Jakub Menšik (Češ/26) – Joao Fonseca (Bra/28)

