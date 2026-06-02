Zvereva čaka španski talent, Žiga Šeško lovi novo zmago

V moškem delu turnirja bo veliko pozornosti usmerjene tudi v četrtfinalni dvoboj med drugim nosilcem Alexandrom Zverevom in šele 19-letnim španskim talentom Rafaelom Jodarjem. Mladi Španec je eno največjih presenečenj letošnjega Roland Garrosa in igra prvi četrtfinale turnirja za grand slam v karieri. Nasproti mu bo stal veliko bolj izkušen Zverev, ki je že igral v finalu tega turnirja in sodi med favorite za zmago. Sploh, ko so se nekateri glavni favoriti že poslovili od turnirja.

V drugem dvoboju bomo gledali boj dveh mladih zvezdnikov. Brazilec Joao Fonseca bo v četrtfinalu OP Francije igral proti Čehu Jakubu Mensiku. Oba sta imela do četrtfinala zelo zahtevno pot in že pokazala, da znata zmagovati tudi v petih nizih.

Žiga Šeško

V mladinski konkurenci OP Francije bo igral tudi slovenski teniški up Žiga Šeško. Šeško, ki je peti nosilec turnirja, se bo tokrat pomeril z Latvijcem Rihardsom Neimanisom, trenutno 51. mladincem sveta.

OP Francije, četrtfinale Rafael Jodar (Špa/27) – Alexander Zverev (Nem/2)

Jakub Menšik (Češ/26) – Joao Fonseca (Bra/28)

