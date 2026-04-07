Na Floridi ustrelili raperja Offseta
Člana hip hop zasedbe Migos zaradi strelnih ran trenutno zdravijo v bolnišnici.
V ponedeljek so v mestu Hollywood na vzhodni obali Floride ustrelili raperja Offseta, člana znane hip hop zasedbe Migos, sicer pa nekdanjega moža raperke Cardi B, s katero imata tri otroke.
Z raperko Cardi B sta se lani po skoraj sedmih letih zakona razšla.
33-letnega raperja so ustrelili v bližini igralnice, poročajo ameriški mediji, s strelnimi ranami so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je na opazovanju. Njegovo stanje je stabilno.
Identiteta strelca in motiv za napad za zdaj nista znana. Leta 2022 je sicer v strelskem obračunu, ki ga je sprožil prepir glede kockanja, umrl Takeoff, Offsetov sorodnik in kolega iz zasedbe Migos.