Hrvaška policija je sporočila, da je bil 50-letni Kristijan Aleksić, ki je osumljen umora 19-letnega dostavljalca pic, aretiran in odpeljan na policijo.

"50-letni osumljenec je bil aretiran in odpeljan na policijski sedež v preiskavo kriminalistike," je hrvaška policija sporočila danes zjutraj. Velika policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem grozljivega uboja je sicer potekala na širšem območju Drniša od sobote zvečer, saj je policija intenzivno iskala 50-letnega Kristijana Aleksića, ki je osumljen uboja 19-letnega dostavljalca pic.

Grozljiv zločin, v katerem je pod streli umrl 19-letni dostavljalec pic Luka M., se je zgodil v soboto zvečer okoli 23. ure na terasi družinske hiše Aleksića. Vse od takrat je bilo mesto pod policijskim nadzorom, saj je Aleksić po uboju najstnika pobegnil in se skril neznano kam. Zaradi iskanja domnevnega storilca kaznivega dejanja so zaprli vse vhode in izhode v mesto, občane pa so pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov.