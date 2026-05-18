Tri znake horoskopa bo ta pomlad povsem spremenila

Pomlad je čas novih začetkov in čustev, za tri znake horoskopa pa tudi obdobje sprememb, ko bodo ugotovili, kaj si želijo in česa nočejo več v svojem življenju.

Dvojčka

Dvojčki bodo do konca pomladi občutili veliko potrebo po spremembi. Mnogi pripadniki tega znamenja bodo začeli drugače gledati na odnose, prijateljstva in odločitve, s katerimi so do zdaj odlašali. Čakajo jih usodna srečanja in pogovori, ne bodo pa več imeli potrpljenja za ljudi in situacije, ki jih puščajo izčrpane.

Tehtnica

Tehtnice vstopajo v obdobje čustvenega dozorevanja. Po mesecih preizpraševanja in poskusov, da bi ugodile vsem okoli sebe, bodo do konca pomladi končno izbrale sebe. Občutile bodo olajšanje, ko se bodo odločile, da se oddaljijo od odnosov in situacij, ki jim ne prinašajo miru, ampak le kaos.

Ribi

Ribe bodo do konca pomladi doživele močne notranje spremembe. Čustva, ki so jih v preteklosti potlačile, bodo zdaj prišla na površje in jih prisilila, da se posvetijo lastnim potrebam. Pred njimi je obdobje, v katerem bodo postale bolj prepričane vase in ne bodo več iskale potrditve ljudi, ki jih ne razumejo.