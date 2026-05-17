Grozljivo trčenje dveh ameriških vojaških lovcev #video

Med letalskim mitingom v Idahu v ZDA sta v nedeljo v zraku trčili dve ameriški vojaški letali EA-18G Growler.

Vsi štirje člani posadke (letala EA-18G so dvosedežna) so se varno izstrelili iz letal, kar je razvidno tudi iz posnetka, na katerem lahko vidimo štiri padala. Letali sta po trku strmoglavili in na tleh eksplodirali.

BREAKING NEWS: Two EA-18G Growlers have crashed at Mountain Home Air Force Base during today’s Gunfighter Skies Air Show. Four parachutes were seen deployed following a mid-air collision between both aircraft. pic.twitter.com/rr9TDWeFSp — Airshow News (@NewsAirshow) May 17, 2026

Tiskovni predstavnik vojaške baze je za agencijo Reuters povedal, da so na kraju dogodka reševalci in da preiskava še poteka.