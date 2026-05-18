Arsenal le še korak oddaljen od velikega uspeha

V predzadnjem krogu angleškega prvenstva bi že lahko postal znan prvak, hkrati pa bi lahko postal znan še tretji klub, ki bo zapustil elitno druščino. Vodilni Arsenal je danes z domačo zmago nad že odpisanim Burnleyjem (1:0) Manchester Cityju vsaj začasno ušel na +5. Topničarji bi si tako ob uspehu Bournemoutha v torek proti Cityju že zagotovili naslov prvaka. Začelo se je v petek zvečer na Villa Parku, kjer je Aston Villa v boju za četrto mesto na lestvici s 4:2 premagala Liverpool. Ker je bila sobota namenjena finalu pokala FA, se preostale tekme 37. kroga igrajo v nedeljo in pozneje. Jaka Bijol je z Leedsom ugnal Brighton (1:0), Manchester United pa je brez Benjamina Šeška, ki je zaradi poškodbe goleni izpustil zadnjo tekmo rdečih vragov na Old Traffordu v tej sezoni, premagal Nottingham s 3:2. Newcastle je ugnal West Ham s 3:0 in s tem ponudil Tottenhamu možnost, da si že krog pred koncem priigra obstanek.

Arsenal po zmagi navija za Bournemouth

Arsenal je le še korak oddaljen od naslova angleškega prvaka. Londončani so na zadnji domači tekmi v sezoni z 1:0 premagali Burnley. Edini zadetek na tekmi je v 37. minuti po kotu z glavo dosegel Kai Havertz, ki je imel v 67. minuti nato precej sreče, da jo je odnesel brez rdečega kartona po grobem startu nad Lesleyjem Ugochukwujem. Glavni sodnik srečanja Paul Tierney mu je pokazal "le" rumeno kazen.

Evforija med Arsenalovimi navijači, ki čakajo na naslov prvaka že 22 let, je tako vse večja. Če bo Cityju v torek spodrsnilo proti Bournemouthu, ki ni izgubil kar 15 tekem zapored, bi bil angleški prvak znan že krog pred koncem.

Zelo pestro pa je tudi v boju za obstanek, kjer bo izpadel nekdo izmed slovitih klubov iz Londona. West Ham je v slabšem položaju, saj zaostaja dve točki za Tottenhamom. Kladivarji, ki so pred desetletjem v Evropi gostovali v Stožicah in izgubili proti Domžalam (1:2), so v nedeljo ostali brez točk tudi v Newcastlu (1:3). Tottenham, ki spada med deset najbogatejših klubov na svetu, zato je njegova katastrofalna sezona še bolj senzacionalna, bo v torek gostoval pri Chelseaju. Z zmago pri gorečih londonskih rivalih, ki jih bo v prihodnji sezoni vodil Xabi Alonso, bi si že zagotovil obstanek.

Med drugoligaše se že selita sprijaznila Wolverhampton in Burnley.

United zmagal brez Šeška

Kar zadeva nastope klubov s slovenskimi legionarji, je v nedeljo na "Šeškovem" Old Traffordu gostoval Nottingham Forest. To je bila zadnja domača tekma rdečih vragov v tej sezoni, trener Michael Carrick očitno ostaja na vročem stolčku, Benjamin Šeško pa ni kandidiral za srečanje. Posledice poškodbe goleni, ki jo je staknil na srečanju z Liverpoolom, so bile prevelike, tako da so se v taboru Uniteda odločili, kako ne bodo tvegali z nastopom strelca 11 premierligaških zadetkov v tej sezoni.

Je pa zadnjič na Old Traffordu nastopil Brazilec Casemiro, ki bo po koncu sezone zapustil rdeče vrage. Tako je bilo v Manchestru čustveno, zlasti v trenutkih, ko je nekdanji as madridskega Reala po menjavi zapuščal zelenico. Rdeči vragi so zmagali s 3:2 in si zagotovili končno tretje mesto, asistenco za zadnji zadetek pa je prispeval Bruno Fernandes. Bila je že njegova 20. v tej sezoni, s čimer je kapetan Uniteda izenačil absolutni rekord tekmovanja, ki sta si ga pred tem lastila Thierry Henry (Arsenal) in Kevin de Bruyne (Manchester City).

Šeško z 11 goli ostaja najboljši strelec ekipe, na gol pa sta se mu približala Bryan Mbeumo in Matheus Cunha. Že na začetku prvega polčasa je domače z natančnim strelom v malo mrežico v vodstvo popeljal Luke Shaw.

Leeds zmagal z Bijolom

Leeds United Jake Bijola je gostil Brighton. Na Elland Roadu je bilo veselo, saj so si rumeno-modri po vrnitvi med elito zagotovili obstanek. Korošec je odigral vso tekmo, gostitelji pa so prišli do zmage v izdihljajih srečanja, ko je v polno zadel Dominic Calwert-Lewin. Tekma je sicer več pomenila gostom, ki se borijo za uvrstitev v evropska tekmovanja, pred tekmo so celo imeli teoretične možnosti, da se uvrstijo v ligo prvakov.

Za evropska tekmovanja se bori tudi Brentford, ki prav tako svojega cilja tokrat ni izpolnil, saj je pred svojimi navijači s Crystal Palaceom igral le 2:2. Je pa glede na dogodke vendarle lahko zadovoljen, saj je Dango Ouattara s svojim drugim golom na tekmi izenačil šele v 88. minuti.

V boj za Evropo se je spet vključil Sunderland, ki je v gosteh na stadionu Hill Dickinson s 3:1 ugnal Everton. To je bila zadnja domača tekma za Irca Seamusa Colemana, ki po 17 letih zapušča klub iz Liverpoola. Z istim izidom je Newcastle premagal West Ham in ga poslal na prag drugoligaške konkurence. West Ham na 18. mestu s tekmo več za dve točki zaostaja za Tottenhamom, ki si lahko v torek z uspehom proti Chelseaju zagotovi obstanek.

Aston Villa potrdila vstopnico za ligo prvakov

Unai Emery je Aston Villo popeljal do lige prvakov. V sredo jo lahko popelje tudi do evropske lovorike. V finalu evropske lige se bo spopadla s Freiburgom. Foto: Reuters Maratonski predzadnji krog angleškega prvenstva se je začel v Birminghamu. Kjer je Aston Villa v boju za četrto mesto v premier ligi s 4:2 premagala Liverpool in tako tudi potrdila mesto v ligi prvakov. Liverpoolu peto mesto teoretično še lahko izmakne Bournemouth, ki pa zaostaja štiri točke, v torek pa ga čaka obračun z Manchester Cityjem, ki še upa na naslov prvaka.

Pri rdečih je Mohamed Salah – vrnil se je po poškodbi, v igro pa vstopil s klopi v 74. minuti tekme – odigral še zadnjo tekmo v gosteh v dresu Liverpoola, saj bo poleti zapustil Anfield. Villa, ki jo v sredo čaka finale evropske lige s Freiburgom, je povedla v 42. minuti z zadetkom Morgana Rogersa, v začetku drugega polčasa (52.) pa je za izenačenje poskrbel Virgil van Dijk.

Domače je nato v vodstvo popeljal Ollie Watkins, najprej na 2:1 (57.), nato še 3:1 (73.), v 89. minuti pa je usodo rdečih zapečatil še John McGinn. Van Dijk je s svojim drugim golom na tekmi (92.) le malce popravil vtis. Aston Villa ima zdaj na četrtem mestu prvenstvene lestvice tri točke prednosti pred Liverpoolčani.

