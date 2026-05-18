Bo San Antonio znova trn v peti Gilgeousa-Alexandra in soigralcev?

V noči na torek se bo v ligi NBA začel konferenčni finale. Na zahodu se bosta za prvo zmago v seriji v Paycom centru pomerila Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Srečanje se bo začelo ob 2.30 po slovenskem času.

Čeprav OKC v tej sezoni ruši vse pred sabo in v končnici ne pozna poraza, pa Shaija Gilgeousa-Alexandra in soigralce čaka izredno zahtevna ovira, saj jih zdaj čaka boj s San Antonio Spursi, proti katerim je Oklahoma City izgubila štiri od petih medsebojnih obračunov v rednem delu sezone.

To je prva serija končnice lige NBA med ekipama, ki sta v rednem delu zbrali 60 ali več zmag, po letu 2017, in prva med ekipama z 62 ali več zmagami po finalu lige NBA leta 1998 med Chicagom in Utahom. "Obe ekipi sta si zaslužili ta finale," je dejal trener Thunderja Mark Daigneault. "To je ekipa, do katere gojimo veliko spoštovanja. Vemo, česa so sposobni. To je nasprotnik, ki je neverjeten," je še dodal trener branilcev naslova, ki v letošnji končnici v povprečju zmagujejo s 16 točkami razlike. San Antonio je prvič po letu 2017 v finalu zahodne konference in si prizadeva za prvo uvrstitev v finale lige NBA po osvojitvi naslova leta 2014. Oklahoma City pa si prizadeva postati prvi zaporedni prvak lige NBA po Golden Statu v sezoni 2017/18.

Shai Gilgeous-Alexander je še drugič zapored osvojil naziv MVP rednega dela lige. Foto: Reuters

San Antonio v finale prihaja po zmagi v seriji šestih tekem proti Minnesoti, potem ko je v prvem krogu za zmago nad Portlandom potreboval pet tekem. "Že sama beseda konferenčni finale je nora," je dejal prvi zvezdnik ekipe Victor Wembanyama. "To je nekaj, kar sem poslušal vse življenje. Zdaj, ko sem sam del tega, je nekaj posebnega."

Finalna serija vzhoda med New York Knicks in Cleveland Cavaliers se bo začela v noči na sredo ob 2.00.

Liga NBA, končnica, 18. maj:

Konferenčni finale: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /0:0/ Vzhod:

New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /0:0/ / / – izid v zmagah; igrali so na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še: