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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
9.04

Osveženo pred

30 minut

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Dua Lipa pleskavica Priština

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 9.04

30 minut

Zajtrk po balkansko: Dua Lipa je v Prištini uživala v pleskavici

Avtor:
N. V.

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Dua Lipa | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Britanska pevka kosovskih korenin se je v Prištini zabavala na glasbenem festivalu, v zgodnjih jutranjih urah pa si privoščila, kot je sama rekla, zajtrk po balkansko.

Dua Lipa se trenutno mudi v Prištini, od koder prihajata njena starša in kjer je bil pretekli konec tedna glasbeni festival Sunny Hill, ki ga pevka organizira skupaj s svojim očetom.

Na Instagramu je objavila vrsto utrinkov s festivala, pa tudi obfestivalskega dogajanja. Tako je objavila posnetek, kako si je z družbo po zabavi privoščila krepčilen obrok, pleskavico v lepinji, ob tem pa izjavila: "Je...eš toast z avokadom."

Na posnetku ji je družbo delala sestra Rina, v nekem trenutku pa sta pokazali tudi telefon, na katerem je bilo vidno, da je ura pol petih zjutraj. "Čas je za zajtrk," je ob tem dejala Dua Lipa, "v balkanskem slogu."

Poglejte:

Festival Sunny Hill v Prištini pevka skupaj s svojim očetom organizira v okviru njunega dobrodelnega sklada, prihodke festivala namenjata kulturnim projektom in drugim programom za podporo kosovski mladini. V treh dneh so se na festivalu zvrstila znana imena, kot so Katy PerryLewis Capaldi in Martin Garrix, nastopili pa so tudi lokalni glasbeniki.

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