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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
9.06

Osveženo pred

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NLB prevzemi Addiko Bank Blaž Brodnjak ponudba delnice

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 9.06

20 minut

NLB neuspešna s prevzemno ponudbo za Addiko Bank

Avtorji:
Na. R., STA

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Blaž Brodnjak, NLB. | NLB in RBI sta za Addiko Bank, ki je nastala iz propadle Hypo Alpe Adria Bank in deluje v regiji nekdanje Jugoslavije, potegovali predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa je želela prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. Na fotografiji Blaž Brodnjak. | Foto Bojan Puhek

NLB in RBI sta za Addiko Bank, ki je nastala iz propadle Hypo Alpe Adria Bank in deluje v regiji nekdanje Jugoslavije, potegovali predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa je želela prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. Na fotografiji Blaž Brodnjak.

Foto: Bojan Puhek

NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22 odstotka vseh izdanih delnic družbe Addiko, v največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50 odstotkov in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55 odstotkov.

"NLB je vsem delničarjem družbe Addiko ponudila popolnoma pregledno ponudbo po privlačni ceni. Razumemo in spoštujemo, da je vsi delničarji niso ocenili kot take in je niso sprejeli, kljub temu pa ostajamo prepričani, da številne prednosti in strateške koristi morebitne povezave obeh skupin ostajajo nespremenjene," je v današnjem sporočilu za javnost izid pospremil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

NLB je za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponudila 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. To je predstavljalo 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo avstrijske bančne skupine RBI, ki je za delnico ponujal 26,50 evra. Prag uspešnosti ponudbe je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico, medtem ko je prag uspešnosti ponudbe RBI pri 55 odstotkih.

Kot so sporočili iz NLB, je bilo do izteka roka za sprejem plačilnemu in poravnalnemu agentu v prodajo skupno posredovanih 6.087.353 delnic družbe Addiko, kar predstavlja 31,22 odstotka vseh izdanih delnic družbe Addiko. S tem prag uspešnosti ponudbe ni bil dosežen in poravnava ponudbe zato ne bo izvedena.

Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je medtem v petek prižgala zeleno luč prevzemu, ki bi ga izpeljali v banki Raiffeisen Bank International (RBI). Kot so v agenciji navedli na svojih spletnih straneh, pridobitvi izključne kontrole RBI nad Addiko Bank ne nasprotujejo in izjavljajo, da je koncentracija skladna s pravili konkurence.

NLB ohranja dosedanjo strategijo

V NLB ob tem poudarjajo, da njihov položaj ostaja močan. "NLB nadaljuje svojo pot z neomajno ambicijo. Naša kapitalska pozicija ostaja močna, sredstva, ki smo jih namenili tej transakciji, so še vedno na voljo, naša strategija pa ostaja nespremenjena: ustvarjati trajnostno, dobičkonosno rast v Jugovzhodni Evropi, tako organsko kot (ob primernih pogojih) tudi s prevzemi," je še dejal Brodnjak.

V banki Raiffeisen Bank International (RBI) so medtem danes potrdili, da so do 29. julija do 17. ure prejeli izjave o sprejemu 10.831.435 delnic Addiko. To ustreza 56,16 odstotka delnic Addiko Bank, s čimer je RBI z več kot 55 odstotki presegla prevzemni prag.

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