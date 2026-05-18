Sporočilo iz Nemčije: Pripraviti se moramo na kapitulacijo Rusije

Evropa si mora prizadevati za kapitulacijo Rusije oziroma za premaknitev Rusije na točko nič. Dolgoročno bi to lahko preprečilo Rusiji, da bi še naprej terorizirala Ukrajino in destabilizirala Evropo s hibridnim vojskovanjem, sabotažami in polarizacijo, obenem pa bi osvobodila tudi Rusijo, sta prepričana Roderich Kiesewetter in Susann Worschech.

Rusija je teroristična država, ki se ne poslovi od svoje imperialne volje po uničenju, niti ko njeno gospodarstvo propada. Zdi se nemogoče, da bi bila ta imperialna in v mnogo pogledih totalitarna Rusija pripravljena na mir. Vendar pa za Rusijo obstaja pot nazaj v civiliziran in miren svet: vojaška zmaga Ukrajine. To bi pomenilo brezpogojno predajo Rusije.

"Ukrajinska zmaga je še vedno mogoča"

Tako v svojem mnenjskem članku, objavljenem v nemškem mediju Focus, pišeta upokojeni nemški polkovnik in dolgoletni poslanec CDU v nemškem zveznem parlamentu Roderich Kiesewetter ter nemška družboslovka, članica Zelenih in profesorica ukrajinskih študij na univerzi v Frankfurtu ob Odri Susann Worschech.

Ukrajinska zmaga je še vedno mogoča, vendar je doslej pomanjkanje odločne evropske strategije in celovite evropske podpore Ukrajini preprečilo učinkovito zadrževanje Rusije. Trenutno Ukrajina pridobiva rahlo vojaško prednost, poudarjata.

Evropski cilj: brezpogojna predaja Rusije?

Po mnenju Kiesewettra in Worschechova bi se zagon lahko pojavil, če bi si Evropa končno zastavila strateški cilj: brezpogojno predajo Rusije. Dolgoročno bi to lahko preprečilo Rusiji, da bi še naprej terorizirala Ukrajino in destabilizirala Evropo s hibridnim vojskovanjem, sabotažami in polarizacijo.

"Takšna predaja bi Rusiji, pa tudi etničnim manjšinam in pripadnikom koloniziranih ljudstev v Rusiji, ponudila možnost samoodločbe ter svobodnega in mirnega razvoja. Brezpogojna predaja Rusije ne bi bila ključnega pomena le za mir v Evropi, temveč tudi za perspektivo za rusko družbo, ki se bo trenutno sama težko osvobodila tiranije in ideologije."

"Ukrajina je evropski branik pred rusko agresijo"

Konkretno to pomeni tri stvari: prvič, priznati moramo, da podpora Ukrajini ni dejanje dobrodelnosti, temveč prispevek k evropski varnosti. Ukrajina je trenutno branik proti ruski agresiji. Zato jo je treba podpreti tako, da lahko ne le zagotovi svojo obrambo, temveč tudi obnovi suverenost znotraj svojih mednarodno priznanih meja.

To vključuje celovito vojaško podporo in strategije, kot sta zaščita njenega zračnega prostora (Zračni ščit za Ukrajino) in osvoboditev vseh okupiranih ozemelj vključno s Krimom. To bi bil hud udarec za Rusijo, ne le vojaško, ampak tudi simbolično, in bi lahko močno pretreslo strukturo moči Putinovega režima, njegovo vojaško vodstvo in javno podporo vojni, pojasnjujeta.

"Evropa se mora biti sposobna braniti pred ruskimi napadi"

Drugič, nemške oborožene sile, varnostne agencije, službe za nujne primere ter evropska digitalna in tehnična infrastruktura morajo biti razvite tako, da ne bodo le močne, ampak tudi odporne. Krepitev ranljivih sektorjev v odporne strukture je skupna evropska naloga. Ruski napadi na evropsko infrastrukturo, preleti dronov in napadi na Poljsko dokazujejo, da se mora biti Evropa sposobna odločno braniti pred napadi. ​​Pet tisoč nemških vojakov v Litvi je le kaplja v morje.

Tretjič, strateško moramo razmišljati, jasno govoriti in opredeliti svoj cilj. Ne gre le za preživetje Ukrajine ali za odvračanje Rusije od vojne. Strateški cilj Evrope mora biti brezpogojna predaja Rusije: popoln umik iz Ukrajine, konec imperialnih ambicij in zavrnitev ideologije Ruskega sveta.

Zmanjšanje števila ruskih vojakov in umik jedrskega orožja iz kaliningrajske enklave?

Kako je mogoče doseči to predajo? Države Nata, pa tudi države EU in EFTA, katerih bruto domači proizvod je desetkrat višji od ruskega, imajo gospodarsko moč ne le za omejitev ruskega financiranja vojne, temveč tudi za dosledno uveljavljanje sankcij, trdita Kiesewetter in Worschechova.

"Razmišljajmo onkraj vojaških kategorij – zakaj ne bi poskusili ponovno predvajati Radia Svobodna Evropa/Radio Svoboda (ali česa podobnega) po vsej Rusiji, seveda v ruščini? Zakaj ne bi razmislili, kako doseči tiste, ki so siti vojne in slabega upravljanja, a se pod Putinovo diktaturo počutijo nemočne? Zakaj ne bi zahtevali umika ruskega jedrskega orožja iz Kaliningrada in zmanjšanja ruskih oboroženih sil kot predpogoj za pogajanja?"

Razglasitev ruskih obveščevalnih služb za teroristične skupine?

"Zakaj ne razglasimo ruskih obveščevalnih in vojaških organizacij za teroristične skupine, kar dejansko so, zlasti na okupiranih ozemljih Ukrajine, in t. i. Ruskega sveta za teroristično ideologijo? Zakaj ne bi uporabili vseh ekonomskih in diplomatskih vzvodov, ki jih imamo na voljo, da bi režim spravili na kolena? Zakaj nadaljujemo kot prej, celo toleriramo Rusko hišo v osrčju Berlina, namesto da bi razlastili in zaprli to vejo diktature in terorja?"

Kot trdita avtorja članka, so za popolno predanost potrebni pogum, usklajevanje in predvidevanje, ne pa politika, ki jo vodi dnevni barometer razpoloženja. Mir in svoboda ne smeta biti odvisna od javnega mnenja – njuno ohranjanje po obdobjih relativne blaginje je odgovornost evropskih držav in EU.

Ničelna ura za Rusijo?

Evropa si mora zato dosledno prizadevati za t. i. točko nič oziroma ničelno uro (čas novega začetka po popolni spremembi dotedanjega obstoječega stanja, op. p.) za Rusijo. To mora spremljati pregon in kaznovanje vojnih zločinov, to pa bi moral biti začetek procesa, v katerem se rusko ljudstvo zaveda celotnega obsega ruskih zločinov.

"Tudi Rusija se bo morala na koncu osvoboditi bremena svoje nasilne, brutalne in civilizacijo prezirljive zgodovine, imperializma, kolonializma in vojne. /…/ Mir v Evropi ne temelji na polovičnih ukrepih. Poleg tega si tisti, ki jim je v srcu najboljše v interesu ruskega ljudstva, želijo brezpogojne predaje Rusije – in s tem začetka poti do tega, da postane ena od civiliziranih, mirnih in svobodnih družb," sta še zapisala Kiesewetter in Worschechova.