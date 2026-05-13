Tek trojk ostaja več kot šport

Kaj imajo skupnega 3 neustavljive bejbe, Dihamo na škrge, Fotri držimo tempo, Hitre in fletne, GIMNAZIJA ŠIŠKA 20 in Sveže kot limonada? Pod temi zabavnimi in ustvarjalnimi imeni se skrivajo ekipe letošnjega Teka trojk, ene najprepoznavnejših rekreativnih prireditev v Ljubljani. Tek, ki poteka v sklopu tradicionalne prireditve Pot ob žici , je tudi letos na ulice privabil množico tekačev vseh generacij, še posebej opazna pa je bila udeležba mladih.

Med najbolj zanimivimi imeni je bila zagotovo ekipa Sveže kot limonada, ki so jo sestavljale Ronja, Anja in Inja. Kot pravijo same, je ime nastalo po precej ustvarjalnem razmisleku. Ker njihova imena skupaj sestavijo besedo AIR, so sprva razmišljale o imenu Sveže kot zrak, nato pa ugotovile, da se Sveže kot limonada sliši precej bolj zabavno.

Inja Debevec, Anja Jenko in Ronja Debevec so bile Sveže kot limonada. Foto: Liam Toni Šironjič

Težavne priprave

Dobre volje dekletom ni zmanjkalo niti pri pripravah na tek. "Lani 13. julija sem nepričakovano dobila e-pošto, ki se je začela z besedami: Dragi sotekačici!" se v smehu spominja Inja. V sporočilu jo je čakal podrobni načrt treningov za naslednje leto, ki ga je pripravila najbolj optimistična članica ekipe Ronja. "Pri izvedbi treningov smo bile malo manj perspektivne, kot je predvidel načrt, zato smo izvedle malo manj treningov, kot je priporočljivo – beri: nič," dodaja.

Kljub temu so se na progo podale optimistično. Ronja je želela predvsem sebi dokazati, da lahko preteče 12 kilometrov, medtem ko sta Anja in Inja Tek trojk že dobro poznali iz preteklih let. Prav vse tri pa poudarjajo, da je pri dogodku najlepše predvsem skupno premagovanje kilometrov. "Zagotovo je čar Teka trojk v druženju s prijatelji, ki olajša vsak strm klanec," pravi Anja, Ronji pa bi bil tek brez podpore prijateljev "mnogo težji in manj zabaven".

Kaj je čar teka trojk?

Sproščeno vzdušje in ekipni format sta med razlogi, da Tek trojk ostaja priljubljen tudi med mlajšimi generacijami. Medtem ko nekateri pridejo zaradi rezultata, drugi predvsem zaradi druženja, tradicije in občutka, da so del ene največjih rekreativnih zgodb v mestu. "Zdi se nam zelo pomembno, da se čim več mladih udeležuje športnih dogodkov, saj je šport ključ do zdravja," pravijo dekleta iz ekipe Sveže kot limonada.

Nekoliko bolj tekmovalno so letošnji tek vzeli člani ekipe GIMNAZIJA ŠIŠKA 20, ki so letos osvojili drugo mesto. Nekdanji dijaki Gimnazije Šiška Mark Gavrič, Timotej Bečan in Klemen Vilhar priznavajo, da jih poleg druženja motivira tudi športni izziv. "Lagali bi, če bi rekli, da prihajamo samo zaradi družbe," so hudomušno povedali. Klemen Vilhar, Mark Gavrič, Timotej Bečan so sestavljali ekipo Gimnazija Šiška 20. Foto: Liam Toni Šironjič

Iz klopi na tekaške proge

Trojko sestavljajo smučarski tekač, gorski tekač in tekač na 3000 metrov z zaprekami, vsi iz Ljubljane, ideja za ekipo pa se je rodila prav na Gimnaziji Šiška. Ker na šoli dijake spodbujajo k sodelovanju na Teku trojk, so želeli sestaviti tudi močno odraslo ekipo iz nekdanjih dijakov. Tako je nastala lanska zmagovalna trojka, ki se je letos vrnila po novo dobro uvrstitev.

Čeprav jim rezultat veliko pomeni, tudi pri eni najhitrejših ekip dneva v ospredju ostaja nekaj drugega: povezanost. "Prav povezanost in skupni cilj sta bistvo Teka trojk," pravijo člani ekipe, ki si želijo, da bi skupni nastopi postali tradicija. Gimnazija Šiška 20 so osvojili izjemno drugo mesto. Foto: Liam Toni Šironjič

Tek trojk ostaja mlad

Kot poudarja profesor športne vzgoje Mark Gavrič, je vključevanje mladih v športne in rekreativne dogodke ena najpomembnejših vrednot, ki jih lahko predamo naslednjim generacijam. "Gibanje je ena redkih dejavnosti, ki resnično vpliva na dobro počutje in tudi na zdravje posameznika," pravi.

Prav v tem je posebnost dogodka, ki že desetletja združuje rekreacijo, druženje in ohranjanje spomina na obdobje, ko je Ljubljano obdajala bodeča žica. Danes Pot ob žici ni le spominska prireditev, temveč tudi eden največjih športno-rekreativnih dogodkov v mestu.

Med glasnimi navijači v ciljni ravnini, ustvarjalnimi imeni ekip in zadnjimi sprinti proti cilju je bilo tudi letos jasno: Tek trojk ostaja tradicija, ki jo mladi še vedno z veseljem vzamejo za svojo. In čeprav se ekipe razlikujejo po tempu, treningih in ambicijah, jih v cilju povezuje ista misel: kilometre je vedno lažje premagovati v troje.