Kaj nas lahko naučita olimpijec Peter Prevc in vplivnica Nina Grilc?

Kako vrhunski športniki, umetniki in podjetniki načrtujejo življenje po karieri – in kako pri tem razmišljajo o financah? Na Brdu pri Kranju so o tem razpravljali Peter Prevc, Dejan Zavec, Nina Grilc in drugi gostje dogodka Kariera po karieri.

Marica Makoter, članica uprave Zavarovalnice Triglav, je poudarila pomen pravočasnega razmisleka o prihodnosti in odgovornega odnosa do financ: "V Skupini Triglav verjamemo, da vrhunski rezultati – v športu, umetnosti ali poslu – nikoli niso naključje. Za njimi so predanost, disciplina, pogum in tudi pravočasne odločitve."

"O financah pogosto začnemo resno razmišljati nekoliko pozno, zato s pobudo Zavarujmo prihodnost in delavnicami spodbujamo finančno pismenost, obvladovanje tveganj in dobro pripravo kot del odgovornega življenjskega sloga – med kariero in po njej." Foto: arhiv podjetja

Usodni trenutki na življenjski poti

Dogodek je bil tudi v znamenju usodnih trenutkov na življenjski poti. O svojih življenjskih prelomnicah, o soočanju z negotovostjo in pomenu varnosti sta spregovorila parasmučar in paralimpijec Gal Jakič ter podjetnica in vplivnica Nina Grilc, ki je po usodni deskarski nesreči moža ostala sama s tremi otroki. Nina Grilc Foto: arhiv podjetja

V pogovoru o vlaganju in premišljenih investicijah sta med drugimi sodelovala tudi Deja Dolar Ivanović, nekdanja vrhunska rokometašica in danes direktorica RK Krim Mercator, ter Dejan Zavec, nekdanji vrhunski boksar in podjetnik. Delila sta izkušnje o prehodu iz športa v novo kariero ter o iskanju finančne stabilnosti po zaključku aktivne poti.

Foto: arhiv podjetja

Sklepni pogovor dogodka na Brdu pri Kranju je povezal poglede različnih generacij. V njem sta sodelovala dva Mlada upa Zavarovalnice Triglav: violinistka Lara Mršnik Čemažar in teniški igralec Žiga Šeško, ki je letos v Melbournu zmagal na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije. Razpravi sta se pridružila še nekdanja vrhunska športnika Peter Prevc in Katja Koren.

Govorili so o talentu, vzornikih, sistemski podpori mladim, ravnotežju med ambicijami in varnostjo ter o trenutku, ko sanje prerastejo v premišljeno, dolgoročno strategijo.

Peter Prevc, olimpijec in ustanovitelj Fundacije Peter Prevc, je poudaril pomen zdravega življenja: "Življenjski slog se spreminja, vedno manj se gibamo."

Žiga Šeško se kljub zahtevni karieri zaveda pomembnosti šole in učenja, njegov najljubši predmet pa je fizika. V tej smeri želi delovati tudi po koncu kariere.

"Pomembno je, da si aktiven glasbenik," pravi violinistka Lara Mršnik Čemažar. Foto: arhiv podjetja

Dogodek je znova poudaril, da finančna pismenost presega številke in produkte ter je ključna za odgovorno odločanje, osebno varnost in dolgoročno stabilnost posameznikov in skupnosti.