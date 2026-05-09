Modri dirkači zmagali v teku trojk v Ljubljani

Modri dirkači, v njihovi prvi postavi so tekli Luka Ljubič, Andrej Mikelj in Jure Lapajne, so s časom 1:16:32 zmagali na 20 km v teku trojk na 68. prireditvi Pot ob žici v Ljubljani. Dogodke ob obletnici osvoboditve mesta in na dan Evrope je po podatkih organizatorjev zaznamovalo več kot 25.000 udeležencev teka trojk in pohodnikov.

Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.

Kot so sporočili prireditelji, se je letos od 7. maja spremljevalnih dogodkov v četrtek in petek udeležilo 18.211 osnovnošolcev in srednješolcev ter 6798 predšolskih otrok in spremljevalcev.

Na osrednjem dogodku, današnjem teku trojk, sta Luka Ljubič in Andrej Mikelj ubranila lanski naslov, Janeza Muleja pa je letos zamenjal Jure Lapajne. Na drugo mesto so se uvrstili Modri dirkači z drugo postavo, Vito Opeka, Marko Tomažin in Urban Hafner (1:19:11), tretji so bili Debeli korenjaki na maksimumu (1:20:44) Miran Cvet, Benjamin Korenjak in Maks Cuzak.

V ženski konkurenci so bile na 20 km najboljše Nasmejane (1:49:18), tekle so Vesna Pavlovič, Jasna Stokanovič in Špela Pirtovšek Štupnik. Na krajši razdalji, 11,5 km, so slavile Kokoške na begu (56:43) Andreja Gorčan, Tjaša Žalig in Lina Šenica ter med moškimi Modri dirkači (42:50) Anže Roblek, Janez Mulej in Jernej Markovc.

Med mešanimi trojkami so na 20 km prvi v cilj prišli Hormann Slovenija (1:19:56) Luka Tavčar, Urban Jereb in Saša Pisk. Poleg nenavadnih imen trojk ta nastop zaznamuje tudi najpočasnejši tekač v ekipi, katerega čas se šteje kot končni čas trojke.

Sklepno dogajanje pohoda je bilo na Kongresnem trgu, v kulturnem programu je tradicionalno nastopil Partizanski pevski zbor, za njim pa zbori ljubljanskih osnovnih šol.

S tem so obeležili obletnico osvoboditve slovenskega glavnega mesta ob koncu druge svetovne vojne ter tudi dan Evrope. Ta je bil letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke so bile na treh lokacijah - na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh so se lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.

Poleg teka trojk in pohoda ob žici v Ljubljani dan Evrope zaznamujejo tudi številni drugi dogodki. Med njimi tri prvoligaške nogometne tekme, Bravo - Kalcer Radomlje v Ljubljani, Koper - Aluminij v Kopru in derbi Maribor - Olimpija v Mariboru.

Potekajo tudi kajakaška in kanuistična tekma v slalomu na divjih vodah v okviru evropskega pokala v Tacnu, turnir v paranamiznem tenisu ITTF Challenger v Laškem ter 44. Pogačnikov memorial v košarki na vozičkih v Ljubljani.

Nekateri prireditelji športnih dogodkov so dan Evrope že obeležili v prejšnjih dnevih, med njimi je bilo 31 izvajalcev projekta Zmigaj se do vadbe ter devet izvajalcev projekta Aktivno inkluzivno.

Športni dan Evrope so zaznamovali tudi v številnih drugih državah. Med odmevnimi dogodki so kolesarska dirka po Italiji, nogometne lige, španska la liga in italijanska serie A. V Nemčiji pa bo stadion Allianz Arena v Münchnu zvečer namesto v tradicionalni rdeči Bayernovi barvi zažarel v modri in rumeni evropski kombinaciji.