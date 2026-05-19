Oven

Načrtovali boste čas za aktivnosti, s katerimi se zadnje čase niste imeli priložnosti ukvarjati zaradi nenaklonjenih okoliščin. Počutili se boste, kot da danes čas teče počasneje in lahko res počnete tisto, kar želite. Težava, za katero ste mislili, da vam bo vzela veliko energije, se bo razrešila sama od sebe.

Bik

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in nikar se mu ne pustite voditi.

Dvojčka

Finančno stanje bo zadovoljujoče, lahko dobite tudi enkratni priliv v obliki dobitka, kar vam bo omogočilo, da boste lahko pokrili luknje v proračunu, minus na računu ali povrnitev dolga. A bodite previdni, saj boste nagnjeni k zapravljanju. Ignorirajte vse nepreverjene informacije in ne razlagajte o svojih načrtih.

Rak

Za dober posel najprej potrebujete dobro idejo. Skrbno varujte svoje načrte za prihodnost. Če jih boste lahkomiselno razglašali naokoli, vam jih zna kdo ukrasti. Finančno stanje je sicer na pragu izboljšanja, vendar danes še ne pričakujte sprememb, ki bi vam omogočale nenujne izdatke.

Lev

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Devica

Nekdo neprestano vtika nos v vaše zadeve. Bodite previdni, še posebno pri delu, da se ne boste danes zapletli v prepir, ki bi lahko vodil v globljo zamero. Pričnite dan z optimističnim pristopom. Pri delu se ne pustite motiti. Zaupajte v svoje sposobnosti in videli boste, da lahko uspešno izpeljete projekt do konca.

Tehtnica

Morda boste prehitro pritrdili v nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati. Čas je, da se naučite nadzirati svoja čustva.

Škorpijon

Tudi tisti, ki vas bodo utrujali z dolgočasnimi temami, vam bodo prav prišli v trenutkih, ko ne boste imeli nikogar bolj zanimivega ob sebi. Povečana bo možnost težav zaradi stvari, ki se ne bodo odvijale po vaših pričakovanjih. To bo vplivalo na vsa življenjska področja. Ne razburjajte se za vsako malenkost.

Strelec

Verjamete, da lahko prijatelja ali znanca prepričate, da v določeni zadevi lobira za vas. Razmislite, kaj mu lahko ponudite v zameno, kajti gre za stvar, o kateri že dolgo sanjate. Nekomu iz bližnjega kroga bo uspelo, da vas bo spravil v bolj tekmovalno razpoloženje ali vas na nek način izzval. Tega ne boste mogli zavrniti.

Kozorog

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti iz pravih razlogov.

Vodnar

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Morda boste zmedeni, še posebej, če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko v vas sprožilo željo po potovanju.

Ribi

Pazite, da ne boste vsiljivi, saj bi s tem podrli vse, kar ste v zadnjem času zgradili. Ni dobro, da ste preveč zaupljivi, saj se nikoli ne ve, kakšni nameni se skrivajo v ozadju. Pojavile se bodo nove možnosti za uspeh. Počutili se boste, kot da se morate takoj odločiti, kako naprej, čeprav to še zdaleč ni nujno.