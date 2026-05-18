Tamara Zidanšek po preobratu v drugi krog kvalifikacij Pariza

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem grand slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruzijko Ekaterine Gorgodze z 0:6, 6:4, 6:4.

Dvoboj, ki ga je vmes za kratko prekinil tudi dež, je trajal uro in 55 minut.

Zidanšek se v prvih 20 minutah nikakor ni znašla, tekmica, ki na lestvici WTA zaseda 214. mesto, pa ji je zavezala celo kravato.

Konjičanka, na lestvici 134., se je nato zbrala in predvsem ob koncu obeh naslednjih nizov zaigrala bolj osredotočeno. Drugi niz je dobila s 6:4, v odločilnem tretjem pa se je vrnila po zaostanku z 1:3, ter do brejka prednosti prišla v deveti igri in nato zanesljivo končala dvoboj.

Zidanšek ima za sabo zahtevno obdobje, saj se na igrišče vrača po poškodbi gležnja, ki ga je utrpela pred dobrimi petimi tedni na pokalu Billie Jean King v Portorožu.

Priprave na nastop v kvalifikacijah Rolanda Garrosa, kjer je leta 2021 nastopila celo v polfinalu glavnega dela žreba, so bile tako okrnjene.

V drugem krogu kvalifikacij jo zagotovo čaka Nemka, to bo bodisi Mona Barthel bodisi Anna-Lena Friedsam.

Zidanšek je lani izpadla prav v drugem krogu kvalifikacij za Roland Garrosa, v glavnem delu žreba pa je nastopala od leta 2019 do 2024.

V torek bo nastope v Parizu začela tudi Kaja Juvan (113. na lestvici WTA). V prvem krogu kvalifikacij jo čaka dvoboj proti 212. igralki sveta, Čehinji Anni Siskovi.

Veronika Erjavec je na podlagi uvrstitve na lestvici WTA že uvrščena v glavni del. Žreb bo na sporedu v četrtek.

