Zakaj se vedno znova vračamo na Jadran?

"Sedim sama za mizo v restavraciji, prijetno utrujena po celodnevnem seminarju. Delam v turistični agenciji, zato so potovanja in izobraževanja del našega vsakdana. Sčasoma pa sem spoznala, da se največ o potovanjih ne izve iz katalogov ali statistik, temveč iz pogovorov ljudi, ki sedijo za sosednjo mizo. Pozornost mi nehote uhaja k osmerici za sosednjo mizo, kjer sprva lahkotno kramljanje zamenja v tem času priljubljena tema – kam na počitnice? Zelo hitro postane jasno, da se pogovor, kljub vsem različnim okusom in željam, vedno znova vrača na isto točko: Jadran ," svoje mimobežno doživetje opisuje Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga in PR pri Turistični agenciji Sonček.

Med realnostjo in občutkom doma

Prvi komentarji niso idealizirani. Nihče ne govori o popolnosti. Prav nasprotno – omenijo gnečo, čakanje na trajekte, cene cestnin, iskanje parkirišča v sezoni. Vse tisto, kar bi lahko nekoga odvrnilo. A zanimivo je, da te pripombe ne zvenijo kot kritika, temveč kot del celotne slike, ki jo vsi že poznajo.

In prav v tem je bistvo.

Nataša Jeza Kotnik, Turistična agencija Sonček: "Ključni razlogi za vračanje na Jadran se ne skrivajo v hotelih ali kategorijah nastanitev. Govorijo o občutkih, ki moji filozofski duši potrjujejo, da smo vsi mi kot mali Bude: najbolj cenimo mir. In lepoto narave." Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O. Turistična agentka, ki živi v meni in bi se najraje vključila v pogovor, napeto vleče na ušesa in poznavalsko prikimava. Jadran ni destinacija, ki bi jo opisovali z besedami "brezhiben" ali "ekskluziven". Njegova vrednost se skriva drugje – v občutku domačnosti, v predvidljivosti, ki ne duši, ampak pomirja. V tem, da veš, kaj te čaka. Da poznaš ritem dneva, vonj zraka, okus hrane. Enačba brez neznank: predvidljivo = mir.

Eden izmed sogovornikov omeni pekarnice s puhastim belim kruhom in jutranjo kavo ob morju, ko je obala še prazna. Blondinka na koncu mize omeni vonj borovcev in zvok čričkov, ki se začne že v zgodnjih dopoldanskih urah. Tisti, ki je imel prvi prazen krožnik, se zadovoljno gladi po trebuhu in pove, da tradicionalno prvi dan počitnic vedno skupaj z otroki stečejo v vodo kar oblečeni. Vse spravi v smeh, jaz pa se trudim ostati resna.

To niso velike stvari, a ravno ti prizori nam najbolj ostanejo v spominu, pomislim, tudi sama že malo nostalgična.

Ko počitnice postanejo preproste

Pogovor se počasi premakne v bolj praktično smer. Nekdo omeni, da že leta hodijo na isto lokacijo na Braču. Ne zato, ker ne bi želeli raziskovati, ampak ker so sčasoma ugotovili, da jim za glavni poletni dopust preprostost pomeni več kot nenehno iskanje novega. Vse, kar potrebuje, so malo dalmatinsko mesto na otoku, lepe plaže in dobra hrana.

Zanimivo je, kako se danes spreminjajo kriteriji pri izbiri poletnih počitnic. Ljudje ne iščejo več le lepih fotografij ali posebnih doživetij, ampak predvsem občutek, da bo vse potekalo brez zapletov. Da bo organizacija enostavna, da ne bo nepotrebnega stresa in da bodo lahko svoj čas res namenili sebi in družini. Ko gremo na city breake in kakšne eksotične destinacije, smo pripravljeni na to, da bomo non stop na preži in bodo možgani ves čas premlevali. Poleti pa si želimo predvsem odklopa.

Foto: Shutterstock Ko eden iz druščine za sosednjo mizo omeni, da so prvič rezervirali preko agencije, se pogovor za trenutek ustavi – ne zaradi presenečenja, ampak zaradi zanimanja. Opisuje izkušnjo brez iskanja, brez negotovosti in predvsem z občutkom varnosti. Svoje želje je zaupal svetovalki Polonci (O, tudi mi imamo Polonco, mogoče pa je naša, pomislim) in ona zdaj vsakič točno ve, kaj naj mu svetuje. Pove, da je mislil, da Jadran že dobro pozna, potem pa so mu v agenciji dali toliko dobrih idej, da ima predlogov za deset naslednjih poletij. Posebej poudari, koliko ceneje je za družine v hotelih, kjer lahko otroci bivajo brezplačno – in takšne ponudbe je pogosto mogoče najti samo v agencijah.

Turistična agentka v meni dvigne desno obrv, čeprav ne želim, da bi kdo opazil, da jim prisluškujem. A priznam, najraje bi kar prisedla k njim in jim razložila, da je v bistvu največji "zaklad" v agenciji Flex tarifa – "brezplačna odpoved". Rezerviraš že mesece prej, si zagotoviš prostor in nižjo ceno, če pa si premisliš, lahko do 15 dni pred potovanjem še vedno odpoveš in nihče te ne vpraša, zakaj.

Foto: Shutterstock Vseeno se zadržim in upam, da to že tako ali tako vedo. Upam tudi, da ni nihče videl moje nekontrolirane mimike na obrazu in še naprej drsim s prstom po zaslonu telefona in se delam, da berem novice.

Detajli, ki jih ne najdeš v opisu hotela

Ko poslušam naprej, postane jasno, da se ključni razlogi za vračanje na Jadran ne skrivajo v hotelih ali kategorijah nastanitev. Govorijo o občutkih, ki moji filozofski duši potrjujejo, da smo vsi mi kot mali Bude: najbolj cenimo mir. In lepoto narave.

Gospa, ki je po videzu sodeč od vseh največja avanturistka (prisegla bi, da je bila že večkrat v Indiji), namreč zaide v temo, ki je meni zelo blizu: lepota hrvaške obale. Prodnat zalivček, nad katerim se sklanja pinija in meče svojo gosto senco, voda je kristalno čista in zaradi belih kamenčkov lepe turkizne barve. Kar zagledam se na Korčuli prejšnje poletje. Lahko bi ves dan sedela tam in samo štela valove. Otroci brezskrbno tekajo sem in tja, medtem ko odrasli za trenutek resnično odklopimo. Tukaj je celo otroško vpitje melodija za naša ušesa.

Foto: Shutterstock Nekdo omeni sladoled, ki se topi hitreje, kot ga uspeš pojesti. Drugi plaže na Makarski rivieri – dolge, prodnate, bele ... Tretji tistega ribiča v Vodicah, ki vsako leto zjutraj pripelje sveže ribe na pomol.

Kot turistična agentka vem, da ne smem nikoli soditi po sebi, ampak tokrat lahko tudi sama potrdim, da so to detajli, ki jih ne najdeš v nobenem prospektu, a prav ti ustvarjajo izkušnjo, zaradi katere se ljudje vračajo na isto mesto.

Zakaj kljub vsemu ne iščemo vedno "boljšega"?

V nekem trenutku pogovor zaide tudi drugam. Eden izmed udeležencev omizja omeni potovanje na bolj oddaljeno, eksotično destinacijo. Opisuje lepoto, drugačnost, izkušnjo, ki je nepozabna. Vsi ga z zanimanjem poslušajo (tudi jaz, saj tam še namreč nisem bila in od svojih strank se vedno rada česa naučim).

A ko ga vprašajo, ali bi to ponovil vsako leto, se za trenutek ustavi.

In potem prizna, da ne.

Ne zato, ker ne bi bilo lepo, ampak ker tam ni istega občutka. Tam si turist. In vedno na preži. Na Jadranu pa imaš občutek, da si del dogajanja, skoraj enak domačinom. Da razumeš okolje, ljudi, način življenja. In si sprejet kot "njihov". Tam ni treba razmišljati o vsaki malenkosti.

Foto: Shutterstock To ni primerjava med “boljšim” in “slabšim”. Je razlika med doživetjem in občutkom miru.

"Veste kaj," doda gospod 'eksotični', "saj tudi ko grem kam dlje, še vedno grem za nekaj dni na Jadran. To je isto kot navada, da ob vikendih obiščeš še babico. Pač greš, ker se tja hodi in ker vzbuja občutek domačnosti, občutek, da je vse tako, kot mora biti."

Ko se pogovor zaključi – in vse postane jasno

Ko družba počasi zaključuje večer, se njihovi pogledi in misli, kljub različnim izkušnjam, zberejo v eni točki. Nihče ne reče, da je Jadran popoln. A vsi se strinjajo v nečem drugem – da je to morje, kamor se vedno znova vračamo. Ne zaradi spektakla. Ne zaradi popolnosti. Ampak zaradi občutka.

Ko zapuščam restavracijo, razmišljam, kako pogosto ljudje iščemo nekaj novega, vedno bi segali po boljšem, drugačnem. In kako pogosto je sreča veliko bližje, kot si mislimo. Tudi ko gre za počitnice.

Zato Jadran ni le geografska izbira. Je odločitev za preprostost, za bližino, za počitnice, kjer ni treba ničesar zapletati. Kjer se dnevi odvijajo v ritmu, ki ga že poznamo, in kjer se lahko, vsaj za nekaj časa, vrnemo k sebi. In prav ta mir je tisto, po čemer vse leto, ko garamo v svojih službah, najbolj hrepenimo.

Morda zato vprašanje sploh ni več, kam iti. Morda je vprašanje le, kdaj se spet vrniti.

Foto: Shutterstock

Naročnik oglasne vsebine je Turistična agencija Sonček.