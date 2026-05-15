Avtor:
B. G.

15. 5. 2026,
razhod Elsie Hewitt Pete Davidson

Pete Davidson le pet mesecev po rojstvu hčerke ponovno samski

Pete Davidson, Elsie Hewitt | Pete in Elsie sta bila skupaj le kratek čas. | Foto Profimedia

Igralec in komik Pete Davidson naj bi se razšel z dekletom. Po poročanju tujih medijev je bila zveza pod pritiskom predvsem zaradi komikovega zelo zasedenega delovnega urnika po decembrskem rojstvu hčerke.

Pete Davidson in britanska manekenka Elsie Hewitt naj bi se razšla le pet mesecev po rojstvu hčerke Scottie. Vir blizu para je za ameriške medije razkril, da je Davidson zaradi številnih delovnih obveznosti pogosto potoval, Hewitt pa bi po rojstvu otroka potrebovala več njegove prisotnosti in podpore doma. 

Svojo zvezo sta javno oznanila marca lani, že julija pa je Elsie razkrila, da je noseča. Starša sta postala 12. decembra, hčerko pa poimenovala Scottie Rose Hewitt Davidson.

Težave naj bi se pojavile pred kratkim

Kljub srečnim trenutkom ob rojstvu otroka naj bi se po navedbah virov v zadnjem obdobju v razmerju pojavile težave. Viri blizu para so pred kratkim omenjali, da se spoprijemata z izzivi, povezanimi z usklajevanjem zasebnega življenja, starševstva in zahtevne kariere.

Po razhodu naj bi bila njuna glavna prioriteta dobrobit hčerke, saj oba vso pozornost usmerjata v skrb zanjo in iskanje najboljše rešitve za skupno starševstvo.

Pete je tako ponovno samski, po svojem burnem ljubezenskem življenju pa je znan že dlje časa. V preteklosti je bil med drugim v razmerjih z Ariano Grande, Kim Kardashian, Kate Beckinsale, Margaret Qualley in Emily Ratajkowski, zaradi česar velja za enega najbolj razvpitih samcev Hollywooda.

