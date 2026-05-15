Rumeni listi na sadikah? Preverite, katero hranilo manjka vašemu vrtu.

Nič ne povzroči večje slabe volje kot pogled na mlade sadike, ki so bile še pred tednom dni temnozelene, zdaj pa njihovi listi postajajo bledi ali rumeni. Rumeni listi (kloroza) so sporočilo rastlin, da v tleh nekaj ni v redu.

​Preden brezglavo dodate gnojilo, se ustavite. Različni vzorci rumenenja razkrivajo različne zgodbe. Preverite ta hitri vodnik za diagnostiko.

​1. Rumeni spodnji listi: pomanjkanje dušika (N)

​Če opazite, da najprej rumenijo starejši, spodnji listi, rastlina pa deluje vretenasto in šibko, ji verjetno primanjkuje dušika. Če dušika v tleh ni dovolj, ga rastlina "ukrade" starim listom in ga pošlje v nove, mlade poganjke.

​Rešitev: Dodajte tekoče organsko gnojilo na bazi alg ali koprivno gnojilo, ki je bogato z dostopnim dušikom.

​2. Rumeni listi z zelenimi žilami: pomanjkanje železa (Fe) ali magnezija (Mg)

​To je ena najpogostejših težav maja, imenovana medžilna kloroza. Če rastlini primanjkuje magnezija, rumenijo starejši listi, žile pa ostanejo izrazito zelene. To se pogosto zgodi pri paradižniku v hladnih tleh. Če pa rastlini primanjkuje železa, rumenijo najmlajši, zgornji listi. To se pogosto zgodi v preveč apnenčastih (alkalnih) tleh, kjer rastlina ne more posrkati železa.

​Rešitev: Za magnezij uporabite magnezijev sulfat, znan tudi kot grenka ali epsomska sol (ena žlica na štiri litre vode), za železo pa preverite pH tal ali dodajte železov kelat.

​3. Rumeni robovi listov: pomanjkanje kalija (K)

​Če so listi sadike videti, kot bi bili ob robovih ožgani ali porumeneli, v sredini pa so ostali zeleni, je to znak pomanjkanja kalija, ki uravnava pretok vode v rastlini. Brez njega bodo plodovi kasneje drobni in neokusni.

​Rešitev: Dodajte gnojilo iz gabezovih listov ali lesni pepel (v zmernih količinah).

​4. Ni vedno krivo pomanjkanje hranil

​Včasih rumeni listi niso simptom pomanjkanja hranil v zemlji, temveč posledica okoljskega stresa, ki ga povzročita pretirano zalivanje in hladna tla. Če so tla nenehno razmočena, korenine "utonejo" in ne morejo črpati hranil, zato listi postanejo bledi in povešeni, črpanje hranil pa zaustavijo tudi hladna tla.