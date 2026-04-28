Kam bomo Slovenci potovali med prvomajskimi prazniki

Hrvaška ostaja klasika, a vse več Slovencev za prvi maj izbira tudi bolj oddaljene destinacije. Turistične agencije poročajo o stabilnem povpraševanju, brez večjih odstopanj od preteklih let. Izjema so destinacije na Bližnjem vzhodu, kjer so se zgodile odpovedi nekaterih aranžmajev in preusmerjanje turističnih tokov. V agencijah Relax, Palma in Sonček pravijo, da bo veliko Slovencev počitnikovalo na Hrvaškem, odkrivalo evropske države, vse več pa jih izbira tudi bolj oddaljene destinacije, kjer so nekateri aranžmaji že razprodani. Za počitnice bodo Slovenci odšteli od 100 do tri tisoč evrov na osebo.

Med najbolj priljubljenimi ostaja Hrvaška, a vse več Slovencev se za prvi maj odpravlja tudi dlje po svetu. "Prvomajski odhodi na nekatere destinacije so bili razprodani že februarja," pojasnjuje Lucija Kac Klančnik iz agencije Relax, med njimi v Dubaj in Abu Dabi, vendar so jih pozneje odpovedali. "Dogajanje na Bližnjem vzhodu predvsem preusmerja turistične tokove, interesa za potovanja pa ni zmanjšalo," pa pravijo v Palmi.

Hrvaška ostaja klasika, Evropa pa vedno bolj raznolika

Približno dva tisoč Slovencev bo prek agencije Relax dopustovalo na Hrvaškem, gostje pa se bodo odpravili tudi na Nizozemsko, Islandijo, Malto, v Grčijo in Egipt. V Palmi za prvomajske počitnice beležijo največ zanimanja po čarterjih iz Ljubljane, in sicer za Nizozemsko, Grčijo, Islandijo, Malto, Turčijo ter Egipt, pravi Nena Kraševec.

Amsterdam je finančno in kulturno središče Nizozemske. Foto: Getty Images

Med priljubljenimi ostajajo predvsem južnoevropske države, kot so Italija, Španija in Portugalska, pa tudi bolj oddaljene evropske destinacije, na primer Skandinavija in baltske države. Prav tako se bodo podali v številne prestolnice in velemesta, kot so Madrid, London, Istanbul in Pariz. Zelo iskana so tudi krajša avtobusna potovanja.

Kraševec pravi, da je veliko zanimanja tudi za skupinska križarjenja, ki postajajo vse bolj priljubljena oblika preživljanja počitnic. Zagotovljenih imajo več kot 150 prvomajskih odhodov in 12 ekskluzivnih čarterjev iz Ljubljane, na prvomajske počitnice bodo peljali več kot sedem tisoč potnikov.

Nekoliko manj zanimanja za Azijo

Nataša Jeza Kotnik iz agencije Sonček opaža velik poudarek na Jadranu in vodenih potovanjih po Evropi (Italija v celoti, evropske prestolnice, sever Evrope ...), manj pa je povpraševanja po nekaterih destinacijah v Aziji, saj je bil Dubaj ob Istanbulu eno ključnih vozlišč za potovanja na vzhod. Še vedno beležijo odpovedi že rezerviranih potovanj na te destinacije.

V ospredju tudi daljša potovanja

V Relaxu pravijo, da zaznavajo več povpraševanja po oddaljenih destinacijah, razprodali so vse aranžmaje za prvomajske počitnice na Tajskem in v New Yorku, vse več je zanimanja za Kanarske otoke in Karibe. Tajska je že vrsto let destinacija, ki privablja množice s svojo raznolikostjo, ugodnimi cenami in osupljivimi plažami. Foto: Shutterstock

Tudi mnogo Palminih potnikov se bo odpravilo na daljša potovanja – od Mehike in Peruja do Japonske ter afriških držav, kot sta Maroko in Gambija.

Rezervacije letos nekoliko kasneje

"Veliko počitniških aranžmajev prodamo že februarja," je pojasnila Lucija Kac Klančnik. Zadnjih 14 dni pa beležijo povečanje povpraševanja, celo nekoliko več kot pretekla leta. V agenciji Sonček dodajajo, da so se navade potnikov letos spremenile in se je povpraševanje malenkost zamaknilo, saj so ljudje čakali, kako bo dogajanje na Bližnjem vzhodu vplivalo na življenje v Evropi.

Inkovsko mesto v Peruju Machu Picchu leži v gorovju Andov na nadmorski višini 2.430 metrov. Foto: Guliverimage

Za prvi maj prevladujejo krajši oddihi

Za krajše oddihe Slovenci odštejejo med 300 in 400 evri na osebo. Potovanja po Evropi stanejo med tisoč in 1.500 evri, medtem ko cene daljših potovanj presegajo dva tisoč evrov. Cene aranžmajev se razlikujejo glede na želje gostov (rang hotela, storitve v paketu …), je povedala Lucija Kac Klančnik iz Relaxa.

Enako pravijo tudi v Palmi, kjer so krajši izleti na voljo od 100 evrov, gosti pa se odločajo tudi za dražja potovanja, ki stanejo do tri tisoč evrov. Povprečno njihovi gostje za počitnice odštejejo med 300 in 1.200 evri na osebo.