Od sanj do čisto lastnega doma

Tina in Tom sta mlad par z Gorenjskega, ki sta po tihem sanjarila o lastni štalci. Prepričana sta bila, da stoji nekje v daljni prihodnosti, a se jima je želja uresničila prej, kot sta si drznila upati. Z malo prihrankov in veliko raziskovanja sta uresničila sanje o lastnem domu v Kamni Gorici na Gorenjskem. In s pravim partnerjem, seveda. Njuna zgodba je dokaz, da se da, če veš, kako.

Gradnja hiše je krepak zalogaj za vsakogar. Če pustimo na strani finančne omejitve, ki mladim parom najpogosteje pristrižejo krila, in pridobivanje primerne parcele, je tu kup strokovnih in administrativnih ovir, ki lahko znatno podaljšajo pot do lastnega doma.

Sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča, ki sta ga podedovala, bi trajala več let, zato sta iskala drugje. Vztrajnost ju je nagradila in sčasoma sta našla komunalno popolnoma urejeno parcelo po sprejemljivi ceni.

Strinjala sta se, da bi postavila montažno hišo. Slovenskim ponudnikom sta poslala zajeten kup povpraševanj in v digitalni dobi ni preveč pričakovati, da se bodo tako ali drugače hitro odzvali. Odgovora od številnih nista nikoli prejela, prijetno pa ju je presenetil odziv proizvajalca Žiher hiše.

Zelo dober prvi vtis

"Iz podjetja Žiher hiše so naju edini poklicali po telefonu, se predstavili in razložili vse možnosti. Ni bilo vsiljivo, dali so nama čas za razmislek. Ni bilo vsakodnevnega pritiska 'Ste že pregledali?'," je povedala Tina.

Nato sta Žiherjevo ponudbo primerjala z drugimi. "Njihova je že v osnovi vključevala rekuperacijo in senčila. Drugi so to računali posebej. Dobavitelji so bili kakovostni, kot so vrata Pirnar, okna AJM, pipe Hansgrohe. To ti pove, da ponudniku ni vseeno, kaj ti ponuja," razmišlja Tom.

"Največjo težo je na koncu imel odnos. Ko te le en telefonski klic loči od vseh drugih."

Kaj pa cena?

Pri finančno tako zahtevnem projektu, kot je gradnja hiše, je težko vnaprej natančno določiti vse stroške, saj se lahko zgodi kaj nepredvidenega. Pri tem je pomembno, da komunikacija ostane transparentna in da se vsi držijo dogovora.

Foto: Žiher hiše Mladi par z Gorenjskega pojasnjuje, kaj je v njunem primeru poseglo v izračun: "Osnovna ponudba je bila dobrih 25 tisoč evrov nižja od končne. Zakaj? Prostorski načrt je zahteval povečanje hiše za deset kvadratnih metrov, zamenjavo oken PVC s takšnimi iz aluminija ali lesa, dodaten napušč in podzidek. Toda Žiher je ves čas iskal načine, kako ostati na optimalni ceni. Res so se trudili."

Mlada investitorja pravita, da znata ta trud še kako ceniti, saj, kot pravita v smehu, sama nista kaj prida pogajalca. "Vsak ceni svoje delo in to spoštujeva. Če je dobro narejeno, nikoli ni preveč, sva pa bila vesela sodelovanja in predlogov, da ni na koncu dejansko naneslo preveč."

Žiher Smart 120



Pritlična hiša · 120 m² · 2 spalnici · energetski razred A · toplotna črpalka + rekuperacija · pametna integracija · Pirnar vrata · okna AJM · Hansgrohe · gradnja na ključ

Lepa beseda lepo mesto najde

Pred gradnjo hiše se je treba opremiti z izdatno mero potrpežljivosti, saj gre za razmeroma dolg proces. Zato je tudi tako pomembno, da je komunikacija med naročniki in izvajalci spoštljiva ter sprotna in da znajo prisluhniti drug drugemu. Kot poudarjata, je šlo pri njiju vse gladko – od komunikacije, odzivnosti in organizacije do časovnih rokov in dogovorov. "Skrivnost je v tem, da mi hodimo z roko v roki že od prvega dne. Se pokličemo in poslušamo. Pohvalimo, ko je treba, in povemo, ko kaj ne gre – sproti in spoštljivo," Tina in Tom opisujeta svoj odnos s podjetjem Žiher hiše.

Po njunem mnenju se je treba zavedati, da nisi edina stranka, in pokazati razumevanje ob nepredvidljivih položajih, kakršen je bil, ko se je zamaknila izdelava strehe za njuno hišo, ker so morali pokriti ravno streho nekoga drugega, ki je bila bolj izpostavljena vremenskim razmeram od njune. To je normalno, poudarjata.

"Hiša ni projekt, ki se konča s predajo ključev. Je začetek vsega preostalega."

Po drugi strani pa so izvajalci ves čas skrbeli, da sta vedela, kaj in kdaj pričakovati. "Če česa nisva razumela ali se nama je zdelo neznano, sva vprašala in prosila za razlago. Občutila sva zaupanje in varnost, ker sva res čutila podporo. Vsako minuto so nama bili na voljo, bili so tudi nadvse ažurni," sta pohvalila izvajalca Žiher hiše.

Pri gradnji rado ponagaja vreme



"Vendar te stvari izvajalec sproti sporoči, na nas strankah pa je, da sprejmemo in skušamo razumeti. Pri tako velikih projektih, kot je gradnja hiše, res ni pametno loviti sekund, temveč je treba delati premišljeno. V vsakem primeru gradnja poteka izjemno hitro, seveda pa je v večini primerov predvidena tudi časovna rezerva. Hišo sva tako prevzela že pred iztekom pogodbenega roka, kar naju je izjemno veselilo. Vse skupaj je steklo zares zelo hitro," razkriva mladi par.

Veselje v novem domu še kar traja in traja

Tine in Toma si ni težko predstavljati, kako po prvih nekaj mesecih v hiši še vedno skoraj vsak dan sedeta za mizo in se sprašujeta: Ali je to vse res? Je to res najino? Sva si res zgradila točno tako hišo, kot sva si jo želela?

"Preprosto je tako lepo in prijetno, da komaj dojameš, da se to res dogaja. Še vedno si pogosto rečeva, da imava občutek, da sva na enem krasnem dopustu in čakava dan, ko bo treba spakirati kovčke, sesti na letalo in se vrniti v realnost. Ampak ne. To je dejansko dom. Dom za vedno. To je velik preskok v življenju in obhajajo te neizmerni občutki sreče in ponosa, da ti je uspelo," razlagata.

Zadovoljstvo tudi s tehničnimi rešitvami

Poleg sreče, ker sta na svojem, ugotavljata, da je bivanje v montažni hiši Žiher res prijetno. Prej sta živela v zidani hiši in opažata, da ni primerjave.

"Nova hiša je vedno topla, vgradnja toplotne črpalke in talnega ogrevanja je odlična odločitev. Omogoča popoln nadzor in otroško lahko regulacijo," se veselita.

Ko dober glas seže v deveto vas



"Vesela sva, da je bila najina zgodba tako lepo sprejeta in da je dosegla svoj namen. Prek najinega profila sva spoznala druge investitorje, prav tako pa se je že kar nekaj strank spoznalo in povezalo med sabo," sta povedala novopečena lastnika hiše.

Vgrajena rekuperacija nenehno skrbi za svež zrak in odvajanje vonjav, tako da se že zjutraj zbudita v svežem. Pozna se tudi pri kuhanju, saj napa, ki sta jo imela prej, ni bila tako učinkovita. "Odkar sva v hiši z rekuperacijo, pol ure po kosilu ni nobenega vonja več. Ker imava hišo precej odprto in povezano, je ogromna prednost, da vonjave v zgornje nadstropje sploh ne pridejo," pojasnjujeta.

Kot pravita, je bivanje res prijetno in sproščujoče, največja prednost pa je povezava z vrtom, s katerim je hiša v toplih mesecih praktično kot eno, saj je panorama ves čas odprta.

