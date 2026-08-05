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Avtor:
B. G.

Sreda,
5. 8. 2026,
11.05

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

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Natisni članek
Perez Hilton bolnišnica hospitalizacija

Sreda, 5. 8. 2026, 11.05

1 ura, 37 minut

Perez Hilton po pretresljivem prenosu v živo pristal v bolnišnici

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Perez Hilton | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški bloger in medijska osebnost Perez Hilton je bil hospitaliziran, potem ko je policija posredovala na njegovem domu na Floridi zaradi skrb vzbujajočega prenosa v živo na TikToku, v katerem je bilo videti, da se je poškodoval.

Po koncu prenosa so se po družbenih omrežjih razširili tudi nazorni posnetki, na katerih je Perez Hilton okrvavljen, kar je še dodatno vzbudilo zaskrbljenost njegovih sledilcev.

Policija je na kraj dogodka prišla po tem, ko so prejeli številne klice ljudi, ki so spremljali prenos v živo in jih je dogajanje močno pretreslo. Ob prihodu so ugotovili, da je bil Hilton v času dogodka sam v hiši.

Predstavnik policije je za revijo People pojasnil, da policisti v primerih, ko se posameznik znajde v duševni stiski ali se poškoduje, dajejo prednost umirjanju razmer in kriznim intervencijam.

Perez Hilton | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pomagali tudi strokovnjaki za duševno zdravje

Ob pomoči reševalcev so Hiltona prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je prejel zdravniško oskrbo. Na kraju dogodka so bili tudi člani enote za krizno posredovanje ter licencirani strokovnjaki za duševno zdravje, ki so nudili podporo njegovim družinskim članom.

Hilton pa letos ni prvič pristal v bolnišnici. Marca je bil hospitaliziran zaradi hude sepse, aprila pa je razkril, da je znova pristal v bolnišnici zaradi globoke venske tromboze na desni nogi. Po posegu za odstranitev krvnega strdka in večtedenskem okrevanju je aprila svojim sledilcem pokazal, da znova stoji na nogah.

Perez Hilton bolnišnica hospitalizacija
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