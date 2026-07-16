Stanovanjski sklad letos gradi 1350 stanovanj

Stanovanjski sklad RS ima oziroma bo imel letos v gradnji 1350 stanovanj. Postopno namerava odkupiti 270 stanovanj od Premogovnika Velenje, pridobil pa je tudi integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo novih stanovanjskih sosesk Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru.

Kot so sporočili iz sklada, so trenutno v teku intenzivne aktivnosti za gradnjo skupaj 642 stanovanj v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobilju. Objave javnih naročil za izbor izvajalca del planirajo v poletnih mesecih in začetek gradnje do konca leta. Pri tem upajo, da bodo pri izboru izvajalcev gradnje in nadzora nad gradnjo uspešni.

Potekajo tudi intenzivne priprave novih projektov do pridobitve gradbenega dovoljenja. V Novem mestu, Tržiču, Rogaški Slatini, Pivki, Zagorju ob Savi, Cerknem, Veržeju, Rogatcu, Divači in Velenju naj bi zgradili okoli 550 stanovanjskih enot.

Integralni gradbeni dovoljenji za stanovanjski soseski Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru sta medtem postali pravnomočni. Na ta način je zagotovljena gradnja 708 stanovanj investicijske vrednosti 165 milijonov evrov.

Zaključen večji paket pridobivanja gradbenih dovoljenj

"Tako smo uspešno zaključili večji paket pridobivanja gradbenih dovoljenj, s katerimi bomo v prihodnosti zagotovili gradnjo več kot 1250 stanovanjskih enot za mlade, mlade družine, starejše in druge ciljne skupine na področju celotne Slovenije," je izpostavil predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Pojasnil je, da je pridobljeno tudi integralno gradbeno dovoljenje za večjo stanovanjsko sosesko Glince v ljubljanskem Podutiku, vendar gradnja trenutno še ni možna, ker čakajo odločitev upravnega sodišča. Potekajo pa že aktivnosti za komunalno ureditev območja.

Stanovanjski sklad RS trenutno razpolaga z 7506 najemnimi stanovanji in izvaja aktivnosti za dodatnih 2500 javnih najemnih stanovanj. Tik pred zaključkom gradnje sta trenutno projekt Partizan na Jesenicah in prva faza projekta v Lendavi, v gradnji pa projekt Lukovica in druga faza projekta v Lendavi.