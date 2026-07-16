Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
15.51

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Stanovanjski sklad RS stanovanje gradnja Črtomir Remec

Četrtek, 16. 7. 2026, 15.51

1 ura, 29 minut

Stanovanjski sklad letos gradi 1350 stanovanj

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
stanovanje stanovanjski sklad | Stanovanjski sklad RS trenutno razpolaga z 7506 najemnimi stanovanji in izvaja aktivnosti za dodatnih 2500 javnih najemnih stanovanj. | Foto STA

Stanovanjski sklad RS trenutno razpolaga z 7506 najemnimi stanovanji in izvaja aktivnosti za dodatnih 2500 javnih najemnih stanovanj.

Foto: STA

Stanovanjski sklad RS ima oziroma bo imel letos v gradnji 1350 stanovanj. Postopno namerava odkupiti 270 stanovanj od Premogovnika Velenje, pridobil pa je tudi integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo novih stanovanjskih sosesk Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru.

Kot so sporočili iz sklada, so trenutno v teku intenzivne aktivnosti za gradnjo skupaj 642 stanovanj v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobilju. Objave javnih naročil za izbor izvajalca del planirajo v poletnih mesecih in začetek gradnje do konca leta. Pri tem upajo, da bodo pri izboru izvajalcev gradnje in nadzora nad gradnjo uspešni.

Potekajo tudi intenzivne priprave novih projektov do pridobitve gradbenega dovoljenja. V Novem mestu, Tržiču, Rogaški Slatini, Pivki, Zagorju ob Savi, Cerknem, Veržeju, Rogatcu, Divači in Velenju naj bi zgradili okoli 550 stanovanjskih enot.

Integralni gradbeni dovoljenji za stanovanjski soseski Ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru sta medtem postali pravnomočni. Na ta način je zagotovljena gradnja 708 stanovanj investicijske vrednosti 165 milijonov evrov.

Zaključen večji paket pridobivanja gradbenih dovoljenj

"Tako smo uspešno zaključili večji paket pridobivanja gradbenih dovoljenj, s katerimi bomo v prihodnosti zagotovili gradnjo več kot 1250 stanovanjskih enot za mlade, mlade družine, starejše in druge ciljne skupine na področju celotne Slovenije," je izpostavil predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Pojasnil je, da je pridobljeno tudi integralno gradbeno dovoljenje za večjo stanovanjsko sosesko Glince v ljubljanskem Podutiku, vendar gradnja trenutno še ni možna, ker čakajo odločitev upravnega sodišča. Potekajo pa že aktivnosti za komunalno ureditev območja.

Stanovanjski sklad RS trenutno razpolaga z 7506 najemnimi stanovanji in izvaja aktivnosti za dodatnih 2500 javnih najemnih stanovanj. Tik pred zaključkom gradnje sta trenutno projekt Partizan na Jesenicah in prva faza projekta v Lendavi, v gradnji pa projekt Lukovica in druga faza projekta v Lendavi.

majhno stanovanje
Novice V Velenju načrtujejo sosesko z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji
Dražbe
Novice Na dražbah hiša za 48 ali stanovanje za 95 tisoč evrov, najemnika išče tudi znani penzion na Bledu
poslansko stanovanje
Novice Za službena stanovanja zaprosilo 15 poslancev, najemnina od 136 do 465 evrov

Stanovanjski sklad RS stanovanje gradnja Črtomir Remec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.