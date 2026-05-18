Ponedeljek, 18. 5. 2026, 10.23

Za službena stanovanja zaprosilo 15 poslancev, najemnina od 136 do 465 evrov

Mesečna najemnina skupaj s tako imenovano obrabnino znaša od 136,13 do 465,32 evra. V ta znesek niso všteti mesečni obratovalni stroški.

Na prvi razpis za najem službenega stanovanja se je prijavilo 16 poslank in poslancev, en poslanec je vmes vlogo umaknil. Mandatno-volilna komisija državnega zbora je tako poslancem razdelila 15 od 49 stanovanj, s katerimi razpolaga DZ, poroča Večer.

Na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki jo vodi poslanka SDS Karmen Furman, so poslankam in poslancem razdelili službena stanovanja. DZ razpolaga z 49 stanovanji, vsa so v Ljubljani in merijo od 20,80 do 62,83 kvadratnega metra, večini pa pripada tudi parkirno mesto.

Mesečna najemnina skupaj s tako imenovano obrabnino znaša od 136,13 do 465,32 evra. V ta znesek niso všteti mesečni obratovalni stroški, so za Večer pojasnili v DZ. 

Na prvi razpis se je skupno prijavilo 16 najemnikov, en poslanec je vmes vlogo umaknil. Poslanke in poslanci, ki so stanovanja najemali že v prejšnjem mandatu in so bili letos ponovno izvoljeni, so morali za službeno stanovanje ponovno kandidirati.

Med najemniki največ poslancev Svobode 

Med tistimi, ki so službeno stanovanje že najemali v prejšnjem mandatu, je poslanka Nataša Avšič Bogovič (Svoboda), nekdanja vodja poslanske skupine, po novem pa predsednica DZ. Za službeno stanovanje so ponovno kandidirali in bili tudi izbrani poslanci Svobode Tamara Kozlovič, Andreja RajbenšuDušan Stojanovič in Sara Žibrat. Med novimi starimi najemniki je tudi novi podpredsednik DZ Danijel Krivec (SDS). 

Za službeno stanovanje so prvič zaprosili podpredsednik SD Luka Goršek, poslanec in generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej GrahJana Jerman (Gibanje Svoboda), nekdanja notranja ministrica Andreja Katič (SD), Adrijana Kocjančič (SDS), podpredsednik DZ Franc Križan (Demokrati), bivši župan Rogatca Martin Mikolič (NSi-SLS-Fokus), Metka Pešl Šater (Svoboda) ter poslanec Levice in Vesne Vladimir Šega.

Med najemniki službenih stanovanj je največ poslank in poslancev Gibanja Svoboda, po dva iz poslanskih skupin SDS in SD ter po eden iz Levice, Demokratov in trojčka NSi-SLS-Fokus.  

Odločitev še ni dokončna

Za službeno stanovanje je mogoče zaprositi tudi med mandatom in če je kakšno prazno, ga lahko poslanka oziroma poslanec dobi v najem. Prav tako je mogoče poslansko stanovanje med mandatom zapustiti. Najem je možen najdlje do konca mandata, po koncu najema pa se mora najemnik iz službenega stanovanja izseliti v 15 dneh in predati ključe, so za Večer pojasnili v DZ.

Ob tem dodajajo, da sklepi o dodelitvi poslanskih stanovanj v najem še niso dokončni. Najemna pogodba se sklene po izteku roka za vložitev ugovora na sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi službenega stanovanja.

