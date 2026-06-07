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Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
9.23

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek

Natisni članek
stanovanje Velenje gradnja

Nedelja, 7. 6. 2026, 9.23

23 minut

V Velenju načrtujejo sosesko z okoli 200 javnimi najemnimi stanovanji

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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majhno stanovanje | Nova soseska naj bi zrasla na približno 1,8 hektarja velikem območju v naselju Selo pri Velenju, so pojasnili na občini. Gre za enega zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu, kjer je danes večinoma travnata površina. | Foto Shutterstock

Nova soseska naj bi zrasla na približno 1,8 hektarja velikem območju v naselju Selo pri Velenju, so pojasnili na občini. Gre za enega zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč v mestu, kjer je danes večinoma travnata površina.

Foto: Shutterstock

Velenje bi lahko v prihodnjih letih dobilo eno največjih novih stanovanjskih sosesk. Občina s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta za območje Sela pri Velenju ustvarja pogoje za gradnjo okoli javnih najemnih 200 stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS.

Velenjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Selo. S tem so podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo enega največjih in najpomembnejših stanovanjskih projektov v Velenju v zadnjih letih.

Potrebe z leti vse večje

Potrebe po novih javnih najemnih stanovanjih so v Velenju v zadnjih letih vse večje, zato so se na občini odločili za pripravo sprememb veljavnega prostorskega akta. Urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne rešitve za novo sosesko temeljijo na strokovni zasnovi, ki jo je naročil Stanovanjski sklad RS, s katerim se pogovarjajo o izvedbi projekta.

Po načrtih naj bi sosesko sestavljalo pet večstanovanjskih objektov, v vsakem pa bo predvidoma po 40 stanovanj. Višina objektov bo prilagojena okoliški pozidavi, saj so načrtovani klet, pritličje in tri nadstropja.

Poleg stanovanj so načrtovani tudi zelene in parkovne površine, urbani vrtovi, otroško igrišče ter mreža pešpoti, ki bo povezovala posamezne dele soseske. Parkiranje bo urejeno v polkletnih etažah objektov in na zunanjih parkirnih površinah.

Spremembe prostorskega akta predvidevajo tudi razvoj dveh sosednjih območij, kjer bo na območju obstoječih stanovanjskih objektov omogočena gradnja manjših večstanovanjskih stavb.

S projektom želijo predvsem zagotoviti dostopna stanovanja za mlade, družine in druge občane. Prispeval naj bi tudi k trajnostnemu prostorskemu razvoju mesta, saj predvideva gradnjo znotraj obstoječega urbanega območja, in ne širitve pozidave na nova zemljišča, so pojasnili na velenjski občini.

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