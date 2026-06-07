Velenje bi lahko v prihodnjih letih dobilo eno največjih novih stanovanjskih sosesk. Občina s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta za območje Sela pri Velenju ustvarja pogoje za gradnjo okoli javnih najemnih 200 stanovanj, ki naj bi jih zgradili v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS.

Velenjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Selo. S tem so podprli nadaljevanje postopkov za izvedbo enega največjih in najpomembnejših stanovanjskih projektov v Velenju v zadnjih letih.

Potrebe z leti vse večje

Potrebe po novih javnih najemnih stanovanjih so v Velenju v zadnjih letih vse večje, zato so se na občini odločili za pripravo sprememb veljavnega prostorskega akta. Urbanistične, arhitekturne in krajinsko-arhitekturne rešitve za novo sosesko temeljijo na strokovni zasnovi, ki jo je naročil Stanovanjski sklad RS, s katerim se pogovarjajo o izvedbi projekta.

Po načrtih naj bi sosesko sestavljalo pet večstanovanjskih objektov, v vsakem pa bo predvidoma po 40 stanovanj. Višina objektov bo prilagojena okoliški pozidavi, saj so načrtovani klet, pritličje in tri nadstropja.

Poleg stanovanj so načrtovani tudi zelene in parkovne površine, urbani vrtovi, otroško igrišče ter mreža pešpoti, ki bo povezovala posamezne dele soseske. Parkiranje bo urejeno v polkletnih etažah objektov in na zunanjih parkirnih površinah.

Spremembe prostorskega akta predvidevajo tudi razvoj dveh sosednjih območij, kjer bo na območju obstoječih stanovanjskih objektov omogočena gradnja manjših večstanovanjskih stavb.

S projektom želijo predvsem zagotoviti dostopna stanovanja za mlade, družine in druge občane. Prispeval naj bi tudi k trajnostnemu prostorskemu razvoju mesta, saj predvideva gradnjo znotraj obstoječega urbanega območja, in ne širitve pozidave na nova zemljišča, so pojasnili na velenjski občini.