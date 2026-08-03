Američan Justus Reid tudi po dveh mesecih novega projekta napreduje in redno deli svoj napredek na novem projektu, bunkerju, ki leži zelo blizu njegove prenovljene počitniške hiše za pet tisoč evrov. Česa vse se je lotil in naredil v mesecu juliju, lahko preberete v nadaljevanju članka. Med drugim je julija spletni ustvarjalec razkril tudi, da je v neposredni bližini bunkerja kupil nove zapuščene objekte, katerih prenova ga čaka v prihodnosti.

Justus Reid se je po uspešnem zaključku svojega velikega projekta, skoraj enoletni prenovi in gradnji svoje hiše za pet tisoč evrov, lotil nove prenove nepremičnine, ene izmed mnogih, ki jih je kupil v okolišu svojega prvega dokončanega projekta na Hrvaškem. Zdaj Reid že drugi mesec pogumno gradi in snuje nove načrte, kako bo videti bunker (za osem tisoč evrov), ki ga namerava še pred zimo spremeniti v popolnoma opremljen dom, primeren za bivanje (tudi z elektriko in tekočo vodo).

Urejanje zunanjosti bunkerja

Med drugim je v zadnjem mesecu na bunkerju lotil izgradnje hidroizolacije okoli objekta, ki je sicer v dobršnem delu vkopan v zemljo. Poleg tega je bilo ob objektu zakopanih nekaj ton odpadnega gradbenega materiala, nekdanje kritine in azbestnih plošč. S prijatelji in znanci iz okoliških vasi so se lotili tudi ustrezne zunanje zaščite zidov s protivodno zaščito oziroma hidroizolacijo. Stene so prekrili tudi s stiroporom in z zaščitno plastjo iz tršega plastičnega materiala. Nato so prostor med zidovi hiše in zemljo spet zasuli in zapolnili z gramozom. Od objekta do gozda so uredili tudi drenažo in odvodnjavanje.

V stropu bunkerja so izrezali tudi prehod, ki bo kasneje preko lesenih stopnic povezoval spodnje in zgornje nadstropje.

Urejanje notranjosti bunkerja

Majhen bunker so povezali tudi z elektriko in po njem napeljali tudi električno napeljavo. Pri tem so z Reidom sodelovali tudi elektro mojstri iz Slovenije. Poleg tega so strop spodnjega nadstropja odeli z mavčnimi ploščami (knaufom) ter ustrezno obdelali in izravnali grobe zidove znotraj bunkerja. V strop so vrezali prostor led luči, ki jih bodo vgradili kasneje. Reidu so kolegi pomagali tudi pri izdelavi lesenih stopnic, ki so v Evropi precejšnja redkost, saj jih običajno gradimo iz betona.

Reid vrača skupnosti

Reid se je odločil, da po končanem projektu in dokončani hiši za pet tisoč evrov, da bo skupnosti, ki mu je pri obnovi pomagala, "vrnil nazaj" in prebivalcem povrnil z nekaj materialnimi dobrinami. Kako je to storil, si oglejte v spodnjih dveh posnetkih. Obnovil je namreč vaški park, v katerem se z novimi pripomočki zelo radi igrajo tudi tamkajšnji otroci:

Otroci so s prenovljenim parkom, sodeč po posnetkih, zelo zadovoljni. Številni komentatorji so "vračanju skupnosti" pohvalili in dodali, da bi taki morali biti vsi pravi "vplivneži". "Odlično opravljeno delo, stari," je zapisal eden izmed njih, drugi pa se je pošalil, da ga utegnejo, če bo taka dobra dela nadaljeval, izvoliti celo za župana mesta.

Projekt bunker pa je Reid z delavci nadaljeval tudi z izdelavo lesenega stopnišča in prenovo notranjosti bunkerja. Med drugim je Reid v juliju praznoval tudi svoj 26. rojstni dan, ki ga je s prijatelji obeležil na verandi ob prenovljeni hiši za pet tisoč evrov. V bunkerju pa je Američan v enem izmed zadnjih delov objavil tudi, kako je z inovativno ureditvijo v spodnjem nadstropju poskrbel, da je majhen prostor postal uporaben in je videti tudi bolj prostoren. Kako so to storili, si oglejte v njegovem devetem delu gradnje in prenove bunkerja:

Kupil je nove nepremičnine v neposredni bližini bunkerja

V začetku julija pa je Reid razkril tudi veliko novost. Poleg vseh nepremičnih, ki jih je kupil v bližini prenovljene hiše za pet tisoč evrov, ter bunkerja za osem tisoč evrov, je kupil tudi zapuščen vinograd s pripadajočim zapuščenim objektom, malce večjim objektom, ki leži v neposredni bližini in ju želi naposled tudi povezati. V posnetku pa je Američan povedal tudi, da je kupil tudi malce večji leseni objekt, ki ga namerava naposled obnoviti. Vsi trije dotrajani objekti (ki ležijo zelo blizu drug drugega) ležijo na hribu nad bunkerjem. Kot vse kaže, spretnemu in iznajdljivemu Američanu dela tudi v prihodnje ne utegne zmanjkati.