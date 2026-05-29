Od hiše na Tolminskem za 48 tisoč evrov do modernega dupleksa v Ljubljani za skoraj 570 tisoč evrov – junijske dražbe in zbiranja ponudb prinašajo pestro bero nepremičnin po Sloveniji. Na voljo so stanovanja v Mariboru, Velenju in Žireh, poslovni prostor v Šoštanju, Veslaški klub Bled pa išče tudi novega najemnika za Penzion Zaka, kjer pričakujejo milijonska vlaganja.

Stanovanje v Mariboru za 95 tisoč evrov

V Pobrežju v Mariboru bo sredi junija naprodaj stanovanje z neto površino 42,5 kvadratnega metra. Obsega kopalnico, kuhinjo, dnevno sobo, ložo, hodnik in klet. Je v pritličju bloka, zgrajenega leta 1985.

Dražba stanovanja bo 16. junija 2026.

Izklicna cena: 95.400 evrov

Ocenjena vrednost: 106.000 evrov (višina varščine je 10.600 evrov)

Stanovanje v Velenju za 135 tisoč evrov

Termoelektrarna Šoštanj zbira ponudbe za nakup stanovanja v Velenju. Dvosobno stanovanje je v bloku, zgrajenem leta 1963, in je v četrtem nadstropju. Obsega predprostor, kopalnico, kuhinjo, dnevno sobo in spalnico, pripada mu še klet. Glede na razpisno dokumentacijo je stanovanje z neto površino 48,4 kvadratnega metra prazno in v dobrem stanju.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 1. junija 2026, izhodiščna cena pa je 135.300 evrov (višina varščine je 13.530 evrov).

Stanovanje v Žireh za 115 tisoč evrov

Občina Žiri zbira ponudbe za starejše stanovanje v bloku, ki je v prvem nadstropju stavbe, zgrajene leta 1900. Neto površina znaša 79,6 kvadratnega metra, obsega pa predprostor, bivalno kuhinjo, prehodno sobo, spalnico in kopalnico s straniščem, pripada mu tudi klet. Izhodiščna vrednost nepremičnine je 115 tisoč evrov, stanovanje pa je trenutno prazno.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je 10. junij 2026, višina varščine je 11.500 evrov.

Dupleks stanovanje v Ljubljani za 569 tisoč evrov

V Spodnjih Gameljnah je na dražbi dupleks stanovanje, ki ima 107 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Stanovanju pripada tudi 236 kvadratnih metrov velik atrij, shramba in pet parkirnih prostorov v kleti objekta. Objekt je bil zgrajen leta 2021, po podatkih Geodetske uprave je zgrajen iz lesa. Iz cenilnega poročila izhaja, da ima nepremičnina nadstandardno izvedeno zunanjo ureditev (bazen, razgled).

Dražba stanovanja bo 11. junija 2026.

Izklicna cena: 569.400 evrov

Ocenjena vrednost: 569.400 evrov (višina varščine je 56.940 evrov)

Hiša v Tolminu za 48 tisoč evrov

Na začetku junija bo naprodaj hiša v velikosti 177,6 kvadratnega metra na Grahovem ob Bači v občini Tolmin. Hiša je bila zgrajena leta 1850, nato pa večkrat obnovljena. Streha je bila obnovljena leta 1990, fasada stavbe pa leta 2007. Sestavljajo jo pritličje, nadstropje in mansarda. Pripada ji še gospodarsko poslopje, cenilec pa lokacijo ocenjuje kot manj ugodno.

Dražba hiše bo 5. junija 2026.

Izklicna cena: 48.075 evrov

Ocenjena vrednost: 96.150 evrov (višina varščine je 9.615 evrov)

Hiša v Celju za 156 tisoč evrov

Na Efenkovi cesti v Celju bo naprodaj hiša z zemljiščem v skupni izmeri 395 kvadratnih metrov. Objekt, zgrajen leta 1986, je zasnovan s pritličjem in nadstropjem ter delno izkoriščenim podstrešjem. Po oceni cenilca je lokacija ugodna, saj je v bližini avtocestnega priključka, izklicna cena pa je približno 30 odstotkov pod ocenjeno vrednostjo. Dražba bo 16. junija 2026.

Izklicna cena: 156.380 evrov

Ocenjena vrednost: 223.400 evrov (višina varščine je 22.340 evrov)

Penzion Zaka na Bledu: najemnina dobrih osem tisoč na mesec, pričakujejo velika vlaganja

Veslaški klub Bled zbira ponudbe za najem prostorov gostinsko-turističnega objekta Penzion Zaka na Bledu. Oddajajo ga za nedoločen čas, in sicer od 1. novembra dalje za najmanj pet let. Trenutni najemnik je družba Stratus Int. Pričakujejo, da bo novi najemnik v nepremičnino v 15 letih vložil najmanj milijon evrov, od tega v prvem letu po prevzemu najmanj 500 tisoč evrov.

Objekt ima 1.293 kvadratnih metrov notranjih zaprtih površin in 400 kvadratnih metrov odprte terase. Med drugim vključuje tudi deset penzionskih sob ter sejno sobo. Foto: Veslaški klub Bled Najnižja ponudbena mesečna najemnina je 8.153 evrov, rok za oddajo ponudb pa je 15. junij 2026. Varščina je v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, to je 24.459 evrov.

Poslovni prostor v Šoštanju za 45 tisoč evrov Dražba bo 16. junija 2026.

V Šoštanju na Aškerčevi cesti bo sredi junija na prodaj poslovni prostor v velikosti 59,5 kvadratnega metra.

Prostor je v poslovno-stanovanjski stavbi iz leta 1998, v kateri je 63 stanovanj in devet poslovnih prostorov.

Po navedbah cenilca ima stavba šest nadstropij, poslovni prostor je v prvem nadstropju. V stavbi je tudi dvigalo.

V neposredni bližini so tudi šola, vrtec in trgovine.

Izklicna cena: 45 tisoč evrov

Ocenjena vrednost: 63.500 evrov (višina varščine je 6.350 evrov)