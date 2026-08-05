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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
5. 8. 2026,
15.31

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Natalija Verboten pevka morje poletje vročina kopalke sonce Jadran Hrvaška fotografija estradniki

Sreda, 5. 8. 2026, 15.31

10 minut

Natalija Verboten oboževalcem poslala morske pozdrave

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natalija Verboten | Natalija Verboten ne skriva, da ima rada poletje in morje. | Foto Mediaspeed

Natalija Verboten ne skriva, da ima rada poletje in morje.

Foto: Mediaspeed

Pevka Natalija Verboten je s svojimi sledilci delila nekoliko drznejšo poletno fotografijo ter jim poslala morske pozdrave.

Pevka in estradnica Natalija Verboten svoje oboževalce in sledilce rada večkrat preseneti z malce bolj žgečkljivimi fotografijami, ki razkrivajo vpogled v njeno zasebnost. Tokrat se je odločila z njimi deliti utrinek z morja in ob fotografiji s kamnite obale šaljivo zapisala: "Preizkušam vzdržljivost vozlov." S fotografijo, na kateri si zavezuje spodnji del kopalk, je namignila, da se utegnejo te brez ustreznega in močnega vozla odvezati.

Številni komentatorji pod fotografijo Verboten niso izpustili priložnosti, da so pohvalili pevkin izgled in poletno postavo, spet drugi pa so se obregnili ob to, da je fotografija pretirano obdelana. "Prava raketa. Pohvale za top formo. Mislim, da bi marsikakemu dedcu bilo prav všeč, če bi tile vozlčki popustili in bi kopalke padle dol," je hudomušno zapisala ena od komentatork, spet drugi pa so bili mnenja, da si pevka in spletna vplivnica objave tovrstnih (deloma tudi provokativnih in samopromocijskih) fotografij ne bi smela privoščiti.

Kje je pevka posnela tokratno morsko fotografijo, ni znano, a sodeč po ozadju bi to lahko bilo na katerem izmed kamnitih jadranskih otokov. Na enega izmed njih za čas dopusta prisega tudi sama, saj Natalija Verboten z družino že vrsto let najlepše poletne dopuste preživlja na Pagu, kjer v objemu morja najde svoj mir in trenutke brez stresa.

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