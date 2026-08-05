Pevka in estradnica Natalija Verboten svoje oboževalce in sledilce rada večkrat preseneti z malce bolj žgečkljivimi fotografijami, ki razkrivajo vpogled v njeno zasebnost. Tokrat se je odločila z njimi deliti utrinek z morja in ob fotografiji s kamnite obale šaljivo zapisala: "Preizkušam vzdržljivost vozlov." S fotografijo, na kateri si zavezuje spodnji del kopalk, je namignila, da se utegnejo te brez ustreznega in močnega vozla odvezati.

Številni komentatorji pod fotografijo Verboten niso izpustili priložnosti, da so pohvalili pevkin izgled in poletno postavo, spet drugi pa so se obregnili ob to, da je fotografija pretirano obdelana. "Prava raketa. Pohvale za top formo. Mislim, da bi marsikakemu dedcu bilo prav všeč, če bi tile vozlčki popustili in bi kopalke padle dol," je hudomušno zapisala ena od komentatork, spet drugi pa so bili mnenja, da si pevka in spletna vplivnica objave tovrstnih (deloma tudi provokativnih in samopromocijskih) fotografij ne bi smela privoščiti.

Kje je pevka posnela tokratno morsko fotografijo, ni znano, a sodeč po ozadju bi to lahko bilo na katerem izmed kamnitih jadranskih otokov. Na enega izmed njih za čas dopusta prisega tudi sama, saj Natalija Verboten z družino že vrsto let najlepše poletne dopuste preživlja na Pagu, kjer v objemu morja najde svoj mir in trenutke brez stresa.

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