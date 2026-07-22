Za Šeškov dres odštel lep znesek: z njim bodo pomagali družini, ki ji je požar uničil dom

34. Šofersko nedeljo na Rogli, kjer so organizatorji iz Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Zreče pripravili dražbo podpisanega dresa slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška, je letos zaznamovala dobrodelnost. Z izjemnim odzivom obiskovalcev so za mlado družino Kokol iz Polen pri Slovenskih Konjicah, ki jim je pred dnevi požar popolnoma uničil novo hišo , zbrali 3.300 evrov.

Družina z dvema majhnima otrokoma je pred dnevi v uničujočem požaru izgubila praktično vse. Njihovo stanovanjsko hišo so pred tednom dni zajeli ognjeni zublji in uničili stanovanjski objekt, ki zdaj ni več primeren za bivanje. Starša z dvema majhnima otrokoma, starima leto in pol ter tri leta, sta ostala brez strehe nad glavo. Zdaj družina intenzivno zbira sredstva za obnovo doma in čim hitrejšo vrnitev v normalno življenje. Prav zato so se organizatorji letošnje Šoferske nedelje odločili, da osrednji dobrodelni dogodek namenijo prav njim.

Matej Jelenko pokazal veliko srce

Najvišjo ponudbo na dražbi je oddal Matej Jelenko, ki je za podpisan dres nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška odštel 3.300 evrov. S tem ni postal le lastnik dragocenega športnega spominka enega najboljših slovenskih nogometašev, temveč je predvsem izkazal veliko srčnost in pomembno prispeval k pomoči družini, ki jo je prizadela ena najtežjih življenjskih preizkušenj.

Najvišjo ponudbo na licitaciji je oddal Matej Jelenko, ki je za podpisan dres nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška odštel 3.300 evrov. Foto: Brane Gradišnik

Organizatorji iz ZŠAM Zreče so se ob tem iskreno zahvalili Mateju Jelenku in vsem, ki so s svojimi ponudbami ali donacijami prispevali k uspehu dobrodelne akcije. Po njihovih besedah je letošnja dražba še en dokaz, da znamo Slovenci stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč, so zapisali.

Foto: Brane Gradišnik

Več kot tisoč obiskovalcev na prazniku šoferjev in avtomehanikov

Letošnja, že 34. Šoferska nedelja na Rogli je znova potrdila, da gre za enega največjih in najprepoznavnejših stanovskih dogodkov v Sloveniji s poudarkom na preventivni varnosti v cestnem prometu. K temu je prispevala tudi stojnica Agencije za varnost prometa, na kateri so lahko obiskovalci preizkusili simulator prevračanja ter VR-očala za vpogled v opitost in droge.

Foto: Brane Gradišnik

V lepem sončnem vremenu se je na Rogli zbralo več kot tisoč obiskovalcev, ki so spremljali bogat program in občudovali eno največjih slavnostnih povork do zdaj. Na prizorišču so se predstavila številna tovorna vozila, starodobniki, motocikli Gold Wing, štirikolesniki in druga vozila, ki vsako leto privabijo ljubitelje avtomobilizma in motoristične kulture iz vse Slovenije. Prireditev je ponovno združila poklicne voznike, avtomehanike, člane društev ZŠAM iz vse Slovenije, njihove družine ter številne obiskovalce, ki cenijo tradicijo in pomen tega poklica.

Posebno pozornost je pritegnila tudi aktualna mis Universe Slovenije 2025 Hana Klaut, ki prihaja iz prevozniške družine. Ob obisku je z nasmehom povedala, da zna tudi sama voziti tovornjak, njena prisotnost pa je med obiskovalci požela veliko zanimanja in dodatno obogatila praznik šoferjev in avtomehanikov.

Foto: Brane Gradišnik

Dogodek, ki povezuje ljudi in pomaga

Čeprav je Šoferska nedelja tudi praznik tradicije, stanovske povezanosti in spoštovanja poklica šoferjev ter avtomehanikov, bo letošnja izvedba ostala v spominu predvsem po izjemni dobrodelni zgodbi. Zbranih 3.300 evrov pomeni pomemben prispevek k obnovi doma družine Kokol, ki je v požaru izgubila vse, hkrati pa je pokazatelj, da lahko skupnost s solidarnostjo in medsebojno pomočjo naredi veliko razliko. Prav takšni trenutki dajejo dogodkom, kot je Šoferska nedelja, posebno vrednost in pomen, ki sega daleč prek prireditve. Družini Kokol lahko še vedno pomagate z donacijo na transakcijski račun Rdečega Križa Slovenske Konjice.

Račun za finančno pomoč družini:



Območno združenje RKS Slovenske Konjice, Stari trg 41, Slov. Konjice

TRR SI56 6100 0001 5088 794

Namen: Požar Kokol

Koda namena: CHAR

Sklic: SI00 13072026