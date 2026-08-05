Na letališču Leipzig/Halle na vzhodu Nemčije preiskujejo dva resna varnostna incidenta. Tovorno letalo družbe DHL je med manevrom po prekinitvi pristajanja trčilo v za zdaj neznani predmet, v bližini vzletno-pristajalne steze pa so policisti našli dron z eksplozivno napravo. Poškodovanih ni bilo.

Incident se je zgodil v noči na sredo na letališču Leipzig/Halle, enem najpomembnejših evropskih vozlišč za tovorni letalski promet.

Tik pred polnočjo so v bližini letališča opazili neznani leteči predmet, zaradi česar so pristojni začasno ustavili promet in več letal preusmerili na druga letališča. Med preusmerjenimi je bilo tudi potniško letalo, ki je priletelo z Majorke.

Tovorno letalo družbe DHL je moralo zaradi zaprtja pristajalne steze prekiniti načrtovani pristanek. Med ponovnim vzpenjanjem je približno šest kilometrov od letališča trčilo v neznani predmet. Posadka je nato letalo preusmerila v Hannover, kjer je varno pristalo.

Pri pregledu so na sprednjem delu letala odkrili manjše poškodbe. Po doslej dostopnih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Kaj natančno je letalo zadelo, preiskovalci še ugotavljajo, ena od možnosti pa je, da je šlo za dron.

V bližini ukrajinskega letala našli dron z eksplozivom

Skoraj istočasno je letališki uslužbenec ob južni vzletno-pristajalni stezi opazil sumljiv predmet. Policija je območje zavarovala, predmet pa pregledala s pomočjo robota za odstranjevanje eksplozivnih sredstev.

Preiskava je pokazala, da gre za dron, na katerem je bila nameščena eksplozivna naprava z detonatorjem. Policijski strokovnjaki so detonator odstranili, podrobnosti o vrsti in količini eksploziva pa oblasti niso razkrile.

Foto: Reuters Po poročanju nekaterih nemških medijev je bil dron najden v neposredni bližini velikega ukrajinskega transportnega letala antonov An-124. Leipzig/Halle je po začetku ruske invazije na Ukrajino postal ena od operativnih baz ukrajinskega prevoznika Antonov Airlines. Letališče ima pomembno vlogo tudi pri prevozu vojaškega materiala za Nemčijo, druge članice zveze Nato in Ukrajino.

Nemške oblasti za zdaj niso potrdile, ali sta trčenje DHL-ovega letala in najdba drona z eksplozivom neposredno povezana.

Oblasti govorijo o zelo resnem incidentu

Saški notranji minister Armin Schuster je dogodka označil za "zelo resen varnostni incident". Preiskavo vodita državni kriminalistični urad Saške in tožilstvo v Dresdnu.

Severna vzletno-pristajalna steza je bila znova odprta nekaj pred drugo uro zjutraj, južna steza pa je zaradi policijske preiskave ostala zaprta. Letalski promet je pozneje stekel brez večjih omejitev.

Nemška letališča in drugi objekti kritične infrastrukture so v zadnjih letih zaznali več nedovoljenih preletov brezpilotnih letalnikov. Droni so bili opaženi tudi nad vojaškimi objekti, pristanišči, energetskimi terminali in industrijskimi obrati.

Nemški varnostni organi pri nekaterih preteklih dogodkih niso izključili možnosti tujega vohunjenja ali sabotaže. Za zdaj ni dokazov, da bi bila v najnovejši incident v Leipzigu vpletena katerakoli država. Rusija je obtožbe, da stoji za podobnimi dogodki v Evropi, že večkrat zavrnila.