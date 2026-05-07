Četrtek, 7. 5. 2026, 11.15

1 ura, 10 minut

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi)

Obeta se hud boj za veliki finale

Unai Emery, Aston Villa | Unai Emery v zadnjem obdobju ne more biti zadovoljen s predstavami in rezultati Aston Ville. | Foto Guliverimage

Po dramatičnih obračunih v ligi prvakov bosta danes postala znana še finalista v ligi Europa. V angleškem spopadu bo Nottingham Forest branil prednost enega gola s prve tekme proti Aston Villi (1:0), Freiburg pa bo na domačem terenu lovil gol zaostanka proti Bragi (1:2).

Aston Villa ima tako še možnost za preboj v finale, kar bi bil poseben dosežek tudi za trenerja Unaia Emeryja. Ta je namreč napredoval v vseh svojih prejšnjih polfinalnih evropske lige, le v sezoni 2023/24 je že z Aston Villo obstal v polfinalu konferenčne lige.

Villi je velik evropski podvig uspel leta 1982, ko je slavila v evropskem pokalu, predhodniku lige prvakov. Podobno pa velja tudi za nocojšnje nasprotnike; tudi Nottingham Forest je že okusil največjo evropsko slavo, v omenjenem tekmovanju je slavil dvakrat (1979, 1980). Aston Villa je sicer izgubila na zadnjih štirih zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih, nazadnje je slavila v četrtfinalu lige Europa, v katerem je s 4:0 nadigrala Bologno. 

Portugalska Braga je pred 15 leti sicer že zaigrala v finalu lige Europa, a tam morala priznati premoč rojakom iz Porta. Na drugi strani Freiburg pred letošnjo sezono v evropskih tekmovanjih še nikoli ni presegel meje osmine finala.

Liga Europa, polfinale (povratni tekmi):

Četrtek, 7. maj:

Lestvica po ligaškem delu:

