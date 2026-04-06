Ti znaki horoskopa bodo kmalu obrnili nov list v življenju

Vsakomur v življenju napoči trenutek, ko noče več sprejemati kompromisov, njegov notranji glas pa postane glasnejši od pričakovanj drugih. Za tri nebesna znamenja kmalu prihaja ta čas, pred njimi je obdobje, ko bodo rekli "dovolj", presekali odnose, ki jih izčrpavajo, in pogumno zakorakali v novo fazo življenja.

Oven

Ovni, znani po svoji odločnosti in ognjevitemu duhu, že nekaj časa čutijo, da so obtičali na mestu. Čeprav so se praviloma pripravljeni boriti do konca, so zdaj ugotovili, da nekatere bitke niso vredne njihove energije. Kmalu bodo potegnili črto, pa naj gre za službo, prijateljstvo ali ljubezenski odnos. Njihova odločitev ne bo impulzivna, kot bi od njih pričakovali, ampak rezultat dolgega notranjega procesa. Ko se ovni odločijo, da gredo naprej, ni več povratka, le še novi izzivi in priložnosti, na katere komaj čakajo.

Rak

Čustveni in predani raki pogosto ostanejo v neprijetnih situacijah dlje, kot bi bilo prav, ker upajo, da se bodo stvari spremenile. Tokrat pa jim intuicija jasno govori, da je čas za konec. Ker so utrujeni od dajanja, brez da bi za to kaj dobili, in se čutijo zapostavljene, bodo končno sebe postavili na prvo mesto. Čeprav bo ta rez težek in ga bodo spremljala intenzivna čustva, bodo po njem močnejši kot kdajkoli. Nov list v življenju jim bo prinesel več samospoštovanja in odprtosti za bolj zdrave odnose.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji vzdržljivosti in vztrajnosti, a tudi oni imajo svoje meje. V zadnjem času vse bolj preizprašujejo lastne odločitve in smer, v kateri se gibljejo. Kar jih je nekoč motiviralo, jim ne prinaša več zadovoljstva. Zato se bliža trenutek, ko se bodo odločili, da določeno poglavje zaprejo - to bo lahko v karieri, ki jih ne izpolnjuje več, ali življenjskih vzorcih, ki jih zavirajo. Njihov "dovolj" ne bo dramatičen, ampak tih in odločen, z dolgoročnimi posledicami, ki jim bodo prinesle stabilnost in notranji mir.