Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
7.29

Osveženo pred

1 minuta

Politico vojna Iran napad potrošnja Evropa

"Evropa si ne more niti predstavljati, kaj jo čaka čez nekaj tednov"

Foto Shutterstock

Evropski potrošnik bo močno prizadet.

Foto: Shutterstock

Medtem ko je vojna v Iranu za dolgo časa prekinila pretok energije, se Evropa sooča s šokom v oskrbi, ki bi lahko ohromil industrijo, zemeljski zračni promet, dvignil cene hrane, povečal stroške zadolževanja in inflacijo potisnil nazaj na raven krize, piše Politico. Prve posledice se že občuti, analitiki pa napovedujejo, da je to šele začetek. Opozarjajo, da tudi če se vojna konča takoj, bo okrevanje trajalo vsaj eno leto. In dlje, ko bo trajal konflikt, hujše bodo posledice.

Če se bo vojna zavlekla, bo pritisk na evropsko gospodarstvo "tako hud kot med pandemijo covida ali na začetku vojne v Ukrajini," je dejal nemški kancler Friedrich Merz.

"S to realnostjo živim 24 ur na dan," je dejal italijanski obrambni minister Guido Crosetto. "Prisiljen sem vedeti stvari, ki mi ne pustijo spati," je dodal.

Konflikt bi lahko trajal "leta", je opozorila predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in dodala, da so dolgoročne posledice "verjetno onkraj tega, kar si lahko v tem trenutku predstavljamo."

Trump: Naučiti se boste morali boriti zase 

Skozi Hormuško ožino prečka približno 20 odstotkov svetovne nafte in plina. Ameriški predsednik Donald Trump je državam, ki jih je prizadelo pomanjkanje goriva, dejal: "Naučiti se boste morali boriti zase. Težko delo v Iranu je končano, zdaj poiščite svojo lastno nafto!"

Nafta in plin sta bistvena za prevoz in ogrevanje, hkrati pa sta tudi temelj celotne industrijske verige - od hrane in plastike do kemične industrije in kmetijstva. Poleg tega primanjkuje tudi drugih virov, kot so gnojila in helij, pomembni za proizvodnjo mikročipov.

Analitiki: Evropa bo posledice začela čutiti v nekaj tednih 

Doslej so evropski potrošniki najbolj občutili vpliv na cene goriv, ​​vendar analitiki opozarjajo, da je to šele začetek.

Za razliko od prejšnjih energetskih kriz bo ta, kot piše Politico, prizadela vse vrste energije. Od surove nafte in plina do rafiniranih derivatov, kot sta dizelsko gorivo in reaktivno gorivo. Zaprtje Hormuške ožine vpliva na kar 20 odstotkov svetovne oskrbe.

Medtem ko vojna vstopa v peti teden, azijske države, ki so bolj odvisne od energije iz Perzijskega zaliva, agresivno zvišujejo cene, da bi si zagotovile oskrbo, s čimer preusmerjajo pošiljke iz Evrope. Tankerji, ki prevažajo ameriški utekočinjeni zemeljski plin (LNG), so se že obrnili proti Aziji, zadnje pošiljke iz Katarja pa naj bi kmalu prispele.

Evropski voditelji se vse bolj zavedajo, da pričakovane količine plina morda sploh ne bodo prispele. "Varnostne mreže ni," opozarjajo analitiki in ocenjujejo, da bo Evropa posledice začela čutiti v nekaj tednih.

Prvi in ​​najbolj viden učinek je že tukaj: naraščajoče cene goriva. Euro Super 95,95-oktansko neosvinčeno motorno gorivo se je v enem mesecu podražilo za približno 15 odstotkov.

Prepoved vožnje ob nedeljah 

Vlade poskušajo ublažiti udarec z znižanjem davkov, če pa se oskrba ne bo obnovila, se bodo morale zateči k nepriljubljenim ukrepom: omejevanju porabe. Pojavljajo se ideje, kot sta prepoved vožnje ob nedeljah in omejevanje porabe goriva, kar spominja na krize v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Zračni promet je bil še posebej močno prizadet. Cene reaktivnega goriva so se podvojile, letalske družbe pa že zvišujejo cene vozovnic in razmišljajo o zmanjšanju števila letov.

Industrijski upad

Kriza se že preliva tudi v evropsko industrijo, zlasti v energetsko intenzivne sektorje, kot sta kemična in jeklarska industrija. Naraščajoče cene surovin, logistike in energije silijo podjetja k dvigovanju cen.

Tudi stroški ključnih derivatov, kot so plastika in gnojila, se povečujejo, kar dodatno obremenjuje kmetijstvo in proizvodnjo hrane.

Stagflacija

Kombinacija naraščajočih cen in upočasnjenega gospodarstva grozi, da bo privedla do vrnitve v stagflacijo - nevarne mešanice visoke inflacije in nizke rasti.

Evropska komisija ocenjuje, da se bo gospodarska rast znižala na približno en odstotek, medtem ko bi se inflacija lahko ponovno zvišala, kar bi lahko Evropsko centralno banko prisililo k dvigu obrestnih mer.

To pomeni dražja posojila, višje obroke za državljane in dodaten pritisk na že zadolžene države, ki bodo morda prisiljene zmanjšati javno porabo.

Tudi če se vojna konča takoj, bo okrevanje trajalo vsaj eno leto. In dlje, ko bo trajal konflikt, hujše bodo posledice. Evropi se čas ne izteka več v mesecih, ampak v tednih, zaključuje Politico.

