Neverjeten preobrat v vojni v Ukrajini

Je kdo 24. februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, pričakoval, da bo kdaj prebral takšen podatek? Marec 2026 je bil namreč prvi mesec od začetka vojne v Ukrajini - ta se je zdaj prevesila že globoko v peto leto -, ko je bila protizračna obramba Rusije prisiljena v spopad z več nasprotnikovimi droni kot ukrajinska protizračna obramba.

Kot je pokazala analiza ameriške medijske hiše ABC News, je ruska protizračna obramba po navedbah Moskve v marcu sestrelila kar 7.347 ukrajinskih dronov, kar je največ od začetka vojne.

Iz Ukrajine medtem poročajo, da se je njihova protizračna obramba v marcu zoperstavila 6.462 ruskim dronom in 138 raketam. Prestregli ali sestrelili so nekaj več kot 5.800 dronov in 102 raketi.

Ukrajina se v zadnjem obdobju osredotoča predvsem na brezpilotne napade na ruske naftne rafinerije, ki so eden od glavnih virov prihodkov v rusko državno blagajno, iz katere Moskva financira vojaške operacije v Ukrajini. Foto: Reuters

Rusija se je v marcu tako vsak dan v povprečju vsak dan soočila s kar 237 ukrajinskimi brezpilotnimi letali, Ukrajina pa dnevno v povprečju z 208 ruskimi droni in štirimi raketami.

Eden od preteklih zračnih napadov na Kijev, prestolnico Ukrajine. Foto: Reuters

Ukrajina je prav v marcu sicer doživela najhujših 24 ur ruskih zračnih napadov od invazije februarja 2022. 24. marca letos je Rusija proti Ukrajini namreč poslala kar 948 dronov in 34 raket.

Številke so morda pretirane

Pri ABC News so analizirali podatke o sestrelitvah dronov (in raket), ki jih objavljata rusko ministrstvo za obrambo in poveljstvo ukrajinskih letalskih sil.

Opozarjajo tudi, da so številke na obeh straneh lahko pretirane iz propagandnih razlogov, da bi eni ali drugi napihovali učinkovitost njihove zračne obrambe oziroma nasprotnika poskusili prikazati kot nepripravljenega na mirovne pogovore.

Posledica enega od napadov Ukrajine na tarčo v Rusiji z brezpilotnim letalom. Foto: Posnetek zaslona/Ambienti