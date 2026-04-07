Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. T.

Torek,
7. 4. 2026,
4.00

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

brezpilotni letalniki dron Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina

Neverjeten preobrat v vojni v Ukrajini

Ukrajinski droni so postali strah in trepet ruske vojske. Na fotografiji vojaka z manjšim propelerskim dronom, ki jih Ukrajina uporablja predvsem na fronti in ne za napade na tarče na ruskem ozemlju.

Je kdo 24. februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, pričakoval, da bo kdaj prebral takšen podatek? Marec 2026 je bil namreč prvi mesec od začetka vojne v Ukrajini - ta se je zdaj prevesila že globoko v peto leto -, ko je bila protizračna obramba Rusije prisiljena v spopad z več nasprotnikovimi droni kot ukrajinska protizračna obramba.

Vladimir Putin
Novice Je Putin v slepi ulici? "Od njega zahtevajo uporabo jedrskega orožja."

Kot je pokazala analiza ameriške medijske hiše ABC News, je ruska protizračna obramba po navedbah Moskve v marcu sestrelila kar 7.347 ukrajinskih dronov, kar je največ od začetka vojne.

Iz Ukrajine medtem poročajo, da se je njihova protizračna obramba v marcu zoperstavila 6.462 ruskim dronom in 138 raketam. Prestregli ali sestrelili so nekaj več kot 5.800 dronov in 102 raketi.

Ukrajina se v zadnjem obdobju osredotoča predvsem na brezpilotne napade na ruske naftne rafinerije, ki so eden od glavnih virov prihodkov v rusko državno blagajno, iz katere Moskva financira vojaške operacije v Ukrajini.

Rusija se je v marcu tako vsak dan v povprečju vsak dan soočila s kar 237 ukrajinskimi brezpilotnimi letali, Ukrajina pa dnevno v povprečju z 208 ruskimi droni in štirimi raketami.

ODESA
Novice Ukrajinci nad Rusijo poslali veliko število dronov: brez elektrike skoraj pol milijona gospodinjstev

Ukrajina je prav v marcu sicer doživela najhujših 24 ur ruskih zračnih napadov od invazije februarja 2022. 24. marca letos je Rusija proti Ukrajini namreč poslala kar 948 dronov in 34 raket. 

Številke so morda pretirane

Pri ABC News so analizirali podatke o sestrelitvah dronov (in raket), ki jih objavljata rusko ministrstvo za obrambo in poveljstvo ukrajinskih letalskih sil.

Opozarjajo tudi, da so številke na obeh straneh lahko pretirane iz propagandnih razlogov, da bi eni ali drugi napihovali učinkovitost njihove zračne obrambe oziroma nasprotnika poskusili prikazati kot nepripravljenega na mirovne pogovore.

Volodimir Zelenski
Novice Hladen tuš za Rusijo: Volodimir Zelenski razkril nov dogovor

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
