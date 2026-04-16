Orbanove usodne ženske

Viktor Orban je leta 2015 postal svetovna ikona desnice, ker je bil v času migrantske krize drzni in tudi pogumni upornik proti tedanji kraljici Evrope – Angeli Merkel. A slava velikega upornika proti nepremišljeni migrantski politiki Merklove ne more večno prinašati zmage. Še zlasti, ker so Madžari sami lahko opazili, da Orbanovo ograjo na meji počasi najeda zob časa, v državo pa prihaja tuja delovna sila iz neevropskih držav. Na koncu sta Orbanov zaton pospešili usodni ženski – njegovi politični varovanki Judit Varga in Katalin Novak. Če ne bi leta 2023 podpisali pomilostitve človeka, ki je prikrival pedofilijo, leta 2024 najverjetneje ne bi zablestela nova madžarska politična zvezda, ki je postala usodna za Orbana: Peter Magyar.

Pred migrantsko krizo madžarski premier Viktor Orban še zdaleč ni imel zvezdniškega statusa na evropski, še manj pa na svetovni desnici. Vse se je začelo maja 2015, ko je Evropska komisija predlagala obvezne kvote za sprejem beguncev oziroma migrantov, ki so prišli v Italijo in Grčijo. Vsaka članica naj bi iz omenjenih držav sprejela del migrantov (teh je bilo takrat 40 tisoč).

Orbanov upor proti migrantskim kvotam

Že 20. maja 2015 je Orban zamisel o prerazporejanju beguncev oziroma migrantov po vseh takratnih 28 članicah EU s pomočjo obveznih kvot označil za absurdno idejo, ki meji na norost, ker bo samo še povečala migrantski pritisk na Evropo.

Orban ni bil edini, ki je nasprotoval kvotam, je bil pa eden od glasnejših. Obenem je to takoj uporabil za načrtno nabiranje glasov med madžarskimi volivci. To se mu je obrestovalo na vrhuncu migrantske krize konec poletja in v začetku jeseni 2015.

Orban gradi ograjo na meji

Junija 2015 je Orban napovedal ograjo na meji s Srbijo in naslednji mesec so jo že začeli graditi. Zamisel ni bila njegova, prvič jo je januarja 2015 predlagal Laszlo Toroczkai, takrat župan mesta Asotthalom. Žična ograja na meji s Srbijo je bila dokončana do konca avgusta.

Evropska komisija pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja je maja 2015 na pritisk Italije in Grčije predlagala prerazdelitev migrantov oziroma prosilcev za azil po vseh članicah EU. Temu se je takoj ostro uprl Viktor Orban. Foto: Guliverimage

Septembra je začela Madžarska postavljati tudi žično ograjo na meji s Hrvaško. S tem je bil migrantski tok preusmerjen proti Sloveniji. Ta je novembra istega leta sama začela postavljati žično ograjo na meji s Hrvaško.

Orbanov upor proti kraljici Evrope

Velika zagovornica politike odprtih vrat za migrante in begunce je bila tedanja nemška kanclerka iz vrst CDU Angela Merkel. Ta je tedaj veljala za najmočnejšo politično osebo v EU, zaradi česar so jo nekateri poimenovali celo za kraljico Evrope.

Zelo je grajala Orbana in druge vzhodnoevropske članice EU zaradi njihovega nasprotovanja sprejemanja migrantov. 31. avgusta je v enem od javnih nastopov glede množičnega sprejemanja migrantov, ki so v Nemčijo začeli prihajati po t. i. balkanski poti, omenila slovite besede: Zmogli bomo (nem. Wir schaffen das). Že nekaj dni prej je to besedo sicer uporabil nemški podkancler Sigmar Gabriel (SPD).

Usodne posledice migrantske krize

Migrantska kriza je imela velike posledice. Orban je postal dobesedna svetovna politična zvezda in zgled za vse zagovornike protipriseljenske politike. V Nemčiji je migrantska kriza dala zagon stranki AfD. V Veliki Britaniji so javnomnenjske ankete zaznale krepitev tabora zagovornikov izstopa iz EU. Nadzor nad mejo je postal eden glavnih vzgibov za odhod iz EU. Junija 2016 so se Britanci na referendumu odločili za brexit.

Orban je leta 2022 svojo strankarsko kolegico Katalin Novak postavil za predsednico države (madžarskega predsednika ali predsednico izvolijo v madžarskem parlamentu). Takrat še ni vedel, da je bila to velika napaka. Leta 2023 je namreč Novak pomilostila človeka, ki je bil zaradi prikrivanja pedofilije obsojen na večletno zaporno kazen. Foto: Guliverimage

Orbanu je upor proti Merklovi in politiki odprtih vrat dal ogromen politični kapital, ki ga je med zagovorniki stroge priseljenske politike po svetu ohranil vse do danes. Drugače je bilo na Madžarskem. Orban je zaradi pomanjkanja delovne sile moral potihoma odpreti vrata za tuje delavce, tudi iz neevropskih držav. Najprej so lahko na Madžarsko leta 2016 prišli delavci iz Ukrajine in Srbije.

Orban odpre vrata za delovno silo iz neevropskih držav

Pozneje so začeli prihajati tudi Turki, Filipinci (oboji so med drugim gradili tovarno BMW v Debrecenu), Šrilančani, Nepalci, Tajci, Gruzijci, Indonezijci, Vietnamci, Bosanci, Makedonci ... Skratka, migranti niso bili več tema, ki bi Orbanu lahko prinašala zmago na volitvah.

Orban je tudi naredil napako, ko se je zapletel s Putinovo Rusijo. Razlog za tesne stike z Moskvo ni bila samo energetska odvisnost od Rusije, Putinova Rusija je bila tudi ideološki zgled za Orbanovo iliberalno državo, ki jo je prvič napovedal leta 2014.

Putinov neuspeh v Ukrajini je slaba novica za Orbana

Stava na Rusijo se je izkazala za dolgoročno breme za Orbana, ko ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu februarja 2022 ni uspelo, da bi si na hitro pokoril Ukrajino. Če bi Ukrajina padla, bi se geopolitične karte v Evropi zelo premešale, kar je Orban verjetno hotel izkoristiti. A iz tega ni bilo nič.

Judit Varga je bila kot pravosodna ministrica sopodpisnica usodne pomilostitve. Podobno kot Katalina Novak je zaradi tega februarja 2024 morala odstopiti oziroma je bila odstopljena, kot se temu reče. Njen odstop je sprožil buren odziv njenega nekdanjega moža Petra Magyarja (ločila sta se potihoma leta 2023), ki je dve leti pozneje zmagal na volitvah. Foto: Guliverimage

Na koncu pa je bila za Orbana usodna pomilostitev Endreja Konye aprila 2023. Konya je bil obsojen na zaporno kazen zaradi prikrivanja pedofilije v domu za otroke in mladostnike. Pobudnik pomilostitve je bil kalvinistični škof Zoltan Balog, ki je bil med letoma 2012 in 2018 minister v Orbanovi vladi.

Katalin in Judit: Orbanovi usodni ženski

Balog je bil politični mentor Katalin Novak, ki jo je Orban leta 2022 postavil za predsednico države. Sopodpisnica pomilostitve je bila tedanja pravosodna ministrica Judit Varga. Afera je v medijih izbruhnila februarja 2024.

Orban je zaradi ogorčenosti Madžarov, ki je bila še toliko večja, ker se je Fidesz predstavljal kot varuh otrok pred propagando gibanja LGBT, moral povleči potezo: tako Katalin Novak kot Judit Varga sta odstopili. Prva s položaja predsednice, druga kot poslanka v madžarskem parlamentu in kot glavna kandidatka Fidesza na prihajajočih evropskih volitvah.

Upor Fideszovega odpadnika Petra Magyarja

Odstop Judit Varga je razburil njenega nekdanjega moža Petra Magyarja, dolgoletnega člana Fidesza. Oblast je obtožil, da sta bili predsednica in njegova nekdanja žena zgolj grešna kozla in da se pravi krivci skrivajo. Magyar ni bil nikoli v ospredju stranke kot njegova nekdanja žena, a se je izkazal kot zelo premeten politik.

Peter Magyar je leta 2002 v Fidesz vstopil kot idealistični mladenič. Dolga leta je bil del Fideszovega oblastnega kroga, ni pa bil – za razliko od svoje nekdanje žene Judit Varga – nikoli v prvih vrstah. Leta 2024 je izstopil iz Fidesza in postal odpadnik (nekdanja žena mu celo očita, da je izdajalec). Kmalu je prevzel dotlej nepomembno Stransko spoštovanja in svobode (Tisza part, na kratko Tisza) in začel svojo pot na oblast. Foto: Guliverimage

Vedel je, da Orban zmaguje, ker se je prilagodil načinu razmišljanja in miselnosti madžarske družbe. Magyar zato ni odpiral ideoloških tem, ampak Orbanu in Fideszu očital korupcijo.

Na Madžarskem je podeželje močnejše od Budimpešte

Vedel je tudi, da je glavno mesto na Madžarskem liberalna Budimpešta, a da v resnici v državi vlada konservativno podeželje. Zato je kampanjo usmeril v shode v podeželskih krajih. In na koncu prepričljivo zmagal ter Orbana – vsaj za nekaj let – poslal v opozicijo.