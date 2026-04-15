Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zagotovila, da sta bili Italija in Evropa vedno na strani Kijeva in da je v vojni proti Rusiji na kocki tudi varnost EU. Na srečanju sta govorila tudi o krepitvi obrambnega sodelovanja, vključno s proizvodnjo dronov.

Pregled dneva:



20.14 Zavezniki Ukrajine opozorili na pomen nadaljnje podpore Kijevu

20.05 Zelenski in Meloni o obrambnem sodelovanju in proizvodnji dronov

Udeleženci srečanja obrambnih ministrov zaveznic Ukrajine v Berlinu, ki sta se ga udeležila tudi generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte in ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, so danes med drugim poudarili, da je treba ostati pozoren na Ukrajino in ji zagotavljati zadostno podporo, čeprav so oči sveta uprte v vojno na Bližnjem vzhodu.

"Zagotoviti moramo, da bomo lahko Ukrajini nudili neprekinjeno podporo. Ne smemo pozabiti na Ukrajino," je Rutte dejal na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino, ki združuje okrog 50 držav, ki vojaško podpirajo Kijev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Srečanje v Berlinu gosti nemški obrambni minister Boris Pistorius, Rutte in Fedorov sta se ga udeležila v živo, preostali obrambni ministri pa prek videopovezave. Pistorius je ob tem poudaril, da je treba še naprej podpirati Ukrajino, čeprav je pozornost večine sveta trenutno usmerjena na Bližnji vzhod in konflikt med ZDA, Izraelom in Iranom.

"Dejstvo je, da ima Rusija koristi od trenutnih dogodkov na Bližnjem vzhodu. Skokovito zvišanje cen nafte vsaj za zdaj polni Putinovo blagajno," je dejal.

Britanski obrambni minister John Healey je medtem izpostavil vse večjo vlogo brezpilotnih letalnikov na bojišču. Napovedal je, da bo London do konca leta zagotovil 120 tisoč različnih tipov dronov za Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rutte je medtem dejal še, da morajo zaveznice zagotoviti še več sredstev, da bi letos dosegli cilj v višini 60 milijard dolarjev za varnostno in obrambno podporo Ukrajini, zlasti za zračno obrambo, zaloge dronov, raket in artilerijskih izstrelkov. Dodal je, da "premalo držav nosi prevelik delež bremena".

Fedorov pa je povedal, da je Ukrajina preživela "eno od najtežjih zim v svoji zgodovini", vendar je vzdržala, čeprav je Rusija skušala "s stotinami raket in tisoči dronov zlomiti ukrajinski energetski sistem".

Zavezniki Ukrajine so se sestali v času, ko se zaradi osredotočenosti na Bližnji vzhod krepijo strahovi, da podpora Kijevu pojenja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v torek pritožil, da ameriški pogajalci zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu "nimajo časa za Ukrajino", Washington pa je od vrnitve Donalda Trumpa na predsedniški položaj zmanjševal podporo Ukrajini, ki je v boju proti Rusiji tako vse bolj odvisna od Evrope.

Zelenski je dejal, da lahko Italija in Ukrajina sodelujeta pri proizvodnji protiletalskih sistemov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Trenutno so (droni) šahed spet na nebu nad Ukrajino. Potekajo obsežni napadi in nujno potrebujemo dodatne protiletalske sisteme. Za nas so ključni in skupaj lahko sodelujemo pri proizvodnji obrambnih sistemov," je dejal.

Meloni je navedla, da sta Ukrajina in Italija zainteresirani tudi za skupno proizvodnjo dronov. "Pogovarjala sva se, kako okrepiti obrambno sodelovanje. Italija je zelo zainteresirana za razvoj skupne proizvodnje, zlasti v sektorju dronov, v katerem je Ukrajina v zadnjih letih postala vodilna država," je dejala.

"Naše strokovno znanje, vojaške izkušnje in obrambne zmogljivosti na področju dronov, raket, elektronskega bojevanja in izmenjave podatkov - predlagamo, da vse to združimo z zmogljivostmi naših partnerjev, da se bomo medsebojno podpirali," je še pojasnil Zelenski.

Po srečanju voditelja nista objavila nobenih konkretnih informacij glede dogovora o obrambnem sodelovanju. Zelenski je sicer sporočil, da bosta ekipi obeh držav delali na podrobnostih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Meloni: To ni le moralna dolžnost, ampak tudi strateška nujnost

Ob tem je italijanska premierka dejala, da sta bili Italija in Evropa vedno na strani Kijeva v času ruske agresije. "V teh štirih letih je bilo stališče Evrope in Italije vedno enako, stati ob strani Kijevu, njegovim ljudem in institucijam. To ni le moralna dolžnost, ampak tudi strateška nujnost, saj je na kocki tudi varnost Evrope," je dejala.

Dodala je, da je Italija pripravljena prispevati svoj delež k rešitvam, in menila, da je razdeljeni Zahod darilo Moskvi.

Po navedbah premierke morajo EU in skupina držav G7 uvesti nove sankcije proti Rusiji in zagotoviti dodatna sredstva za Ukrajino. "Italija bo še naprej izvajala gospodarski pritisk znotraj G7 in EU na Rusijo, ki še vedno ne kaže nobenih konkretnih znakov napredka v pogajanjih, vztraja v napadih na civiliste in še naprej cilja infrastrukturo," je dejala.

"Dvajseti paket sankcij, ki ga pripravlja Evropa, predstavlja pomemben korak k nadaljnjemu zmanjšanju prihodkov, ki napajajo ruski vojni stroj," je navedla in dodala še, da bi finančna kriza Kijeva povzročila neizmerno škodo tudi za Evropo.

Zelenski je pred Rimom v torek obiskal Berlin, kjer sta z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem napovedala strateško partnerstvo, osredotočeno na obrambo in brezpilotne letalnike.