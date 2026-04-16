Rusi brutalno nad Ukrajino: najmanj 12 mrtvih, gorijo stanovanja #foto #vŽivo

Rusija je minulo noč izvedla vrsto zračnih napadov na ukrajinska mesta, v katerih je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 12 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.47 V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 12 mrtvih

V pristaniškem mestu Odesa na jugu Ukrajine je v napadih z raketami in droni umrlo šest ljudi, je na Telegramu zapisal vodja mestne vojaške uprave Sergij Lisak.

Ruski dron kamikaze leti proti stanovanjski stavbi. Foto: Reuters

O silovitih nočnih napadih so poročali tudi iz prestolnice Kijev. Po poročanju časnika The Kyiv Independent je bilo po vsem mestu slišati močne eksplozije. Kot je sporočila ukrajinska služba za izredne razmere, so bili ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi tudi 12-letnik. Iz Kijeva poročajo tudi o številnih ranjenih v napadih.

Vojaški upravitelj Kijeva Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da so v več okrožjih poškodovane stanovanjske in poslovne stavbe, reševalci pa so iz ruševin poškodovanega stanovanjskega bloka rešili otroka.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

V mestu Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so napadi po navedbah vodje regionalne uprave Oleksandra Ganže zahtevali dve smrtni žrtvi. Ranjenih je 27 ljudi, med njimi jih je pet v kritičnem stanju. Po napadih je zagorelo več stanovanjskih stavb.