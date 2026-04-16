Prevoznik Milomir Jaćimović iz vasi Đurđevo blizu Novega Sada je na družbenih omrežjih danes objavil, da mu je zagorel avtobus. Trdi, da je bil požar podtaknjen, incident pa se je po njegovem prepričanju zgodil zaradi njegove podpore študentskim protestom in prevozov udeležencev na proteste, poročajo srbski mediji.

Jaćimović je za srbski časnik Danas dejal, da je za požar izvedel sredi noči od voznika tovornjaka, ki se je peljal mimo njegove hiše in opazil goreči avtobus.

"Ko sem prišel ven, sem imel kaj videti, avtobus je bil ves v plamenih. Poklical sem gasilce, ki so prišli pogasit požar, vendar je bilo prepozno, saj je avtobus že v celoti pogorel," je dejal in dodal, da točno ve, kdo ga je zažgal.

Pojasnil je, da je s tem avtobusom pred nekaj meseci blokiral občino Žabalj in da je z njim že dlje časa prevažal študente, ki so protestirali proti vladi, pri tem pa poudaril, da jih bo podpiral še naprej.

"Ne bodo me prestrašili. Lahko me le ubijejo, ubijejo pa me lahko samo enkrat."

"Ne bodo me prestrašili. Svoje življenje sem položil v roke teh otrok in nič me ne more ustaviti pri tem, da jim pomagam. Lahko me le ubijejo, ubijejo pa me lahko samo enkrat. Brez ustavljanja, gremo naprej do zmage," je dejal Jaćimović.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so v Srbiji izbruhnili novembra 2024 po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. Ključna zahteva, ki so jo protestniki naslovili na oblasti, je bilo ugotavljanje odgovornosti za tragedijo, kasneje pa so začeli zahtevati tudi razpis predčasnih parlamentarnih volitev.