Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
16.26

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

protestniki požar Srbija avtobus

Četrtek, 16. 4. 2026, 16.26

1 ura, 11 minut

V Srbiji zgorel avtobus podpornika študentskih protestov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
avtobus, srbija thumb | "Ko sem prišel ven, sem imel kaj videti, avtobus je bil ves v plamenih. Poklical sem gasilce, ki so prišli pogasit požar, vendar je bilo prepozno, saj je avtobus že v celoti pogorel," je dejal Jačimović in dodal, da točno ve, kdo ga je zažgal. | Foto Facebook/posnetek zaslona

"Ko sem prišel ven, sem imel kaj videti, avtobus je bil ves v plamenih. Poklical sem gasilce, ki so prišli pogasit požar, vendar je bilo prepozno, saj je avtobus že v celoti pogorel," je dejal Jačimović in dodal, da točno ve, kdo ga je zažgal.

Foto: Facebook/posnetek zaslona

Prevoznik Milomir Jaćimović iz vasi Đurđevo blizu Novega Sada je na družbenih omrežjih danes objavil, da mu je zagorel avtobus. Trdi, da je bil požar podtaknjen, incident pa se je po njegovem prepričanju zgodil zaradi njegove podpore študentskim protestom in prevozov udeležencev na proteste, poročajo srbski mediji.

Jaćimović je za srbski časnik Danas dejal, da je za požar izvedel sredi noči od voznika tovornjaka, ki se je peljal mimo njegove hiše in opazil goreči avtobus.

"Ko sem prišel ven, sem imel kaj videti, avtobus je bil ves v plamenih. Poklical sem gasilce, ki so prišli pogasit požar, vendar je bilo prepozno, saj je avtobus že v celoti pogorel," je dejal in dodal, da točno ve, kdo ga je zažgal.

Pojasnil je, da je s tem avtobusom pred nekaj meseci blokiral občino Žabalj in da je z njim že dlje časa prevažal študente, ki so protestirali proti vladi, pri tem pa poudaril, da jih bo podpiral še naprej.

"Ne bodo me prestrašili. Lahko me le ubijejo, ubijejo pa me lahko samo enkrat."

"Ne bodo me prestrašili. Svoje življenje sem položil v roke teh otrok in nič me ne more ustaviti pri tem, da jim pomagam. Lahko me le ubijejo, ubijejo pa me lahko samo enkrat. Brez ustavljanja, gremo naprej do zmage," je dejal Jaćimović.

Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so v Srbiji izbruhnili novembra 2024 po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. Ključna zahteva, ki so jo protestniki naslovili na oblasti, je bilo ugotavljanje odgovornosti za tragedijo, kasneje pa so začeli zahtevati tudi razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

protestniki požar Srbija avtobus
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.