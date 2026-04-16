Orban se je razživel: pel in užival, potem so ga prijavili policiji #video

Po spletu je zaokrožil posnetek madžarskega predsednika vlade v odhajanju Viktorja Orbana, ki se vozi v službo, medtem pa posluša glasno glasbo in prepeva. Eden od državljanov je Orbana prijavil policiji, saj meni, da je kršil prometne predpise.

Videoposnetek je bil objavljen nekaj dni pred volitvami na Madžarskem in postal viralen. Na njem je videti, kako se Viktor Orban veselo vozi v službo ob predvolilni pesmi Madžarska vas je ozelenela, prišla je pomlad. Poje, dvigne prst v zrak in zavpije: "Podrimo to! Takšen je položaj!" V nekem trenutku tudi dvigne obe roki z volana, prav to pa je bil razlog, da ga je nekdo prijavil policiji.

Policija prijavo zavrgla: "Gre za manjši prometni prekršek"

Prijavo je vložil državljan, ki je menil, da je Orban kršil prometne predpise. Policijska uprava Budimpešte se je hitro odzvala in 15. aprila prijavo zavrgla.

V uradnem odgovoru so navedli, da gre za manjši prometni prekršek. Kljub zavrnitvi prijave je videoposnetek sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so Orbana kritizirali zaradi neodgovornega vedenja za volanom, drugi pa so se videoposnetka lotili s humorjem in izpostavili njegovo dobro voljo sredi kampanje, piše Blikk.

