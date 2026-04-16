Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
14.18

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Viktor Orban volitve Madžarska Peter Magyar

Magyar bo preselil sedež kabineta predsednika vlade

Peter Magyar | Poteza je nov poskus Magyarja, da se distancira od svojega predhodnika Orbana, navaja Politico. Pred tem je Magyar v sredo na državni televiziji, povezani z Orbanom, napovedal, da bo začasno ustavil njen informativni program. | Foto Guliverimage

Vodja stranke Tisza in zmagovalec madžarskih parlamentarnih volitev Peter Magyar je danes napovedal, da bo urad predsednika vlade v prestolnici Budimpešte iz karmeličanskega samostana preselil v eno od vladnih stavb. Gre za nov poskus Magyarja, da se distancira od svojega predhodnika, dolgoletnega premierja Viktorja Orbana, poroča portal Politico.

Pod vlado Tisze sedež kabineta predsednika vlade ne bo v karmeličanskem samostanu v grajski četrti v Budimpešti, kjer si ga je uredil Orban, temveč v eni od stavb ministrstev blizu parlamenta, je Magyar danes zapisal na družbenem omrežju X.

Baročni karmeličanski samostan v predelu Budim na zahodnem bregu Donave je v preteklosti deloval kot katoliški samostan in kasneje kot gledališče, leta 2019 pa so ga preuredili v urad premierja Orbana. Za preureditev naj bi porabili več kot 50 milijonov evrov. Stavba madžarskega parlamenta, tudi ena od znamenitosti Budimpešte, je na vzhodni strani reke.

Poteza je nov poskus Magyarja, da se distancira od svojega predhodnika Orbana, navaja Politico. Pred tem je Magyar v sredo na državni televiziji, povezani z Orbanom, napovedal, da bo začasno ustavil njen informativni program.

Magyarjeva desnosredinska stranka Tisza je na nedeljskih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala in si zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Orban se bo tako po 16 letih poslovil z oblasti. Parlament naj bi Magyarja za predsednika vlade imenoval v začetku maja.

Viktor Orban
Novice Orban se je razživel: pel in užival, potem so ga prijavili policiji #video
Viktor Orban in Volodimir Zelenski
Novice Razkritje: to je razlog, da je Orban zasovražil Ukrajino
Donald Trump in Pete Hegseth
Novice Trump pohvalil Magyarja: Mislim, da bo dobro delal. Je dober človek.
Peter Maygar
Novice Peter Magyar vidno razburjen odkorakal iz predsedniške palače
Viktor Orban volitve Madžarska Peter Magyar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
