Vodja stranke Tisza in zmagovalec madžarskih parlamentarnih volitev Peter Magyar je danes napovedal, da bo urad predsednika vlade v prestolnici Budimpešte iz karmeličanskega samostana preselil v eno od vladnih stavb. Gre za nov poskus Magyarja, da se distancira od svojega predhodnika, dolgoletnega premierja Viktorja Orbana, poroča portal Politico.

Pod vlado Tisze sedež kabineta predsednika vlade ne bo v karmeličanskem samostanu v grajski četrti v Budimpešti, kjer si ga je uredil Orban, temveč v eni od stavb ministrstev blizu parlamenta, je Magyar danes zapisal na družbenem omrežju X.

Baročni karmeličanski samostan v predelu Budim na zahodnem bregu Donave je v preteklosti deloval kot katoliški samostan in kasneje kot gledališče, leta 2019 pa so ga preuredili v urad premierja Orbana. Za preureditev naj bi porabili več kot 50 milijonov evrov. Stavba madžarskega parlamenta, tudi ena od znamenitosti Budimpešte, je na vzhodni strani reke.

Poskus Magyarja, da se distancira od Orbana

Poteza je nov poskus Magyarja, da se distancira od svojega predhodnika Orbana, navaja Politico. Pred tem je Magyar v sredo na državni televiziji, povezani z Orbanom, napovedal, da bo začasno ustavil njen informativni program.

Magyarjeva desnosredinska stranka Tisza je na nedeljskih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala in si zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Orban se bo tako po 16 letih poslovil z oblasti. Parlament naj bi Magyarja za predsednika vlade imenoval v začetku maja.