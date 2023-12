Madžarski civilisti pograbili orožje in pobili ukrajinske vojake

Odnosi med Ukrajino in Madžarsko niso ravno najboljši. Madžarska, ki velja za tesno zaveznico Putinove Rusije, ovira vstopanje Ukrajine v EU in Nato ter celo nasprotuje nadaljevanju evropske pomoči Kijevu. A to ni prvič, da so odnosi med Ukrajinci in Madžari tako slabi. Leta 1939 je v podkarpartski Ukrajini med njimi prišlo celo do odkrite vojne.

Madžarska, ki jo vodi Viktor Orban, grozi, da na zasedanju voditeljev držav EU ta konec tedna ne bo dala soglasja za začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino. Uradni razlog madžarskega nasprotovanja naj bi bil slab odnos Kijeva do 150 tisoč glave madžarske manjšine, ki živi v Ukrajini. Madžarska tudi trdi, da je Ukrajina zelo skorumpirana država.

Madžarska ovira Ukrajino

Madžarska je že pred vojno v Ukrajini nasprotovala vstopanju Ukrajine v Nato. Tudi tokrat je bil razlog menda sporni ukrajinski jezikovni zakon, ki je bil sprejet leta 2017. Orbanova Madžarska in madžarska manjšina sta tudi podpirali proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča in njegovo Stranko regij.

Majdanska revolucija, ki je v začetku leta 2014 strmoglavila Janukoviča, seveda ni preveč razveselila ukrajinskih Madžarov. Leta 2014, ko si je Rusija prigrabila Krim ter podpirala vstajo pripadnikov ruske manjšine v Donecku in Lugansku, je Orban od Kijeva za Madžare zahteval avtonomijo, več pravic in možnost dvojnega državljanstva.

Je Putin Orbanu sporočil, da bo napadel Ukrajino?

Po nekaterih namigih naj bi ruski predsednik Vladimir Putin Orbana celo vnaprej obvestil o svojem načrtu za napad na Ukrajino (Orban je na obisk v Kremelj prišel nekaj tednov pred ruskim napadom). Prav tako se nekatere izjave, ki so prihajale z Madžarske v prvih dneh vojne v Ukrajini lani februarja, celo namigovale na to, da bo Madžarska v primeru zloma osrednje ukrajinske oblasti v Kijevu zasedla podkarpatsko Ukrajino. Madžari sestavljajo približno desetino prebivalstva podkarpatske Ukrajine, ki se ji po madžarsko reče Karpatalja.

Novembra lani je vodja madžarske nacionalistične stranke Mi Hazank! (sl. Naša domovina) Laszlo Toroczkai na omrežju X objavil fotografijo madžarskega in poljskega vojaka iz leta 1939, na kateri se rokujeta na skupni meji. Ta skupna meja je nastala po uničenju podkarpatske Ukrajine.

Že leta 1991, ko se je Ukrajina osamosvajala od Sovjetske zveze, so pripadniki madžarske manjšine v Ukrajini (v t. i. podkarpatski Ukrajini živi okoli 150 tisoč Madžarov) organizirali referendum, na katerem je večina glasovala za vzpostavitev madžarske avtonomije znotraj Ukrajine (podobne zahteve so imeli na vzhodu države pripadniki ruske manjšine, zlasti na Krimu). Kijev teh zahtev madžarske manjšine ni upošteval.

Madžari se nočejo odpovedati podkarpatski Ukrajini

Območje podkarpatske Ukrajine je bila stoletja v okviru Ogrske. Madžari so gospodovalno in zatiralsko vladali podkarpatskim Ukrajincem, tako kot Slovakom, transilvanskim Romunom, vojvodinskim Srbom, Hrvatom in prekmurskim Slovencem.

Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 in na podlagi trianonske pogodbe iz leta 1920 je območje podkarpatske Ukrajine prišlo v okvir Češkoslovaške. Madžari se s tem seveda niso sprijaznili. Izkoristili so osvajalno politiko Hitlerjeve Nemčije in si novembra 1938 najprej prigrabili del podkarpatske Ukrajine, kjer živi madžarska manjšina. Istočasno so dobili tudi del današnje Slovaške, kjer živi madžarska manjšina.

Madžari napadejo podkarpatsko Ukrajino

A to Budimpešte ni zadovoljilo. Madžari so hoteli vso podkarpatsko Ukrajino. Ko je Adolf Hitler marca 1939 dokončno obračunal s Češkoslovaško, so Ukrajinci v podkarpatski Ukrajini 15. marca razglasili samostojno ukrajinsko podkarpatsko državo. A ta je trajala le kratek čas.

Pripadniki oboroženih sil podkarpatske Ukrajine. Foto: Wikimedia Commons

Ukrajince so napadli Madžari in hitro zlomili ukrajinski odpor. Del ujetih ukrajinskih vojakov, ki so bili po rodu iz Galicije (ta je pripadala takrat Poljski), so Madžari izročili svojim zaveznikom Poljakom. Ti so ukrajinske ujetnike postrelili. Podobno usodo so pozneje v večjem obsegu doživeli poljski vojni ujetniki, ki jih je nekaj mesecev pozneje zajela sovjetska vojska.

Podkarpatska Ukrajina postane del sovjetske Ukrajine

Poljaki so postrelili tudi ukrajinske vojake, ki so se iz podkarpatske Ukrajine umaknili na poljsko ozemlje. Tudi madžarska vojska naj bi pobijala ujete ukrajinske vojake. Napadali so jih tudi civilisti, pripadniki madžarske manjšine. Ti so se oborožili z orožjem, ki ga je za seboj pustili češkoslovaška vojska.

Po drugi svetovni vojni je ozemlje podkarpatske Ukrajine prišlo v okvir socialistične republike Ukrajine oziroma Sovjetske zveze.