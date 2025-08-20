Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
20. 8. 2025,
1.40

Osveženo pred

51 minut

Sreda, 20. 8. 2025, 1.40

Slovenski reprezentant bo nosil dres Amiensa

Jan Mlakar našel novega delodajalca v Franciji

Jan Mlakar | Jan Mlakar bo v tej sezoni igral za Amiens. | Foto Guliverimage

Jan Mlakar bo v tej sezoni igral za Amiens.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar bo kariero nadaljeval v Franciji. Kot posojen igralec Pise bo do konca sezone 2025/26 nosil dres francoskega drugoligaša Amiens, ki ga je pred leti, takrat je klub igral še v elitnem francoskem prvenstvu, vodil tudi slovenski strateg Luka Elsner.

Luka Elsner
Sportal Luka Elsner se je odločil za veliko spremembo

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek z velikim zanimanjem spremlja razplet poletnega prestopnega roka, v katerem je klubsko okolje zamenjalo kar nekaj njegovih varovancev. Med njimi je posebnih skrbi deležen Jan Mlakar. Še lani je bil na Euru standarden član udarne enajsterice Slovenije, a je nato zaradi majhnega števila odigranih minut pri Pisi padal v formi.

Jan Mlakar bo po slovenskih (Domžale in Maribor), hrvaških (Hajduk), italijanskih (Fiorentina, Venezia in Pisa) in angleških (Brighton, QPR in Wigan) zaigral še na francoskih zelenicah. | Foto: Aleš Fevžer Jan Mlakar bo po slovenskih (Domžale in Maribor), hrvaških (Hajduk), italijanskih (Fiorentina, Venezia in Pisa) in angleških (Brighton, QPR in Wigan) zaigral še na francoskih zelenicah. Foto: Aleš Fevžer

Spomladi jo je skušal dvigniti pri splitskem Hajduku, a mu je zagodlo zdravje. Zaradi številnih poškodb je za dalmatinskega velikana odigral le šest tekem, nato pa se vrnil k Pisi, ki bo v tej sezoni nastopila v serie A.

Pri toskanskem klubu pa so se odločili, da bo Mlakar znova odšel na posojo. Čeprav se je zanj zanimal tudi nizozemski Groningen, je nato 26-letni Ljubljančan, ki bi rad vstopil v redno tekmovalno formo, sprejel ponudbo iz druge francoske lige.

Okrepil je Amiens, za katerega bi lahko zaigral že v petek na srečanju proti Annecyju. Amiens je dobro vstopil v sezono, po dveh krogih ima štiri točke in je na visokem drugem mestu.

