Sreda, 20. 8. 2025, 1.40
51 minut
Slovenski reprezentant bo nosil dres Amiensa
Jan Mlakar našel novega delodajalca v Franciji
Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar bo kariero nadaljeval v Franciji. Kot posojen igralec Pise bo do konca sezone 2025/26 nosil dres francoskega drugoligaša Amiens, ki ga je pred leti, takrat je klub igral še v elitnem francoskem prvenstvu, vodil tudi slovenski strateg Luka Elsner.
Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek z velikim zanimanjem spremlja razplet poletnega prestopnega roka, v katerem je klubsko okolje zamenjalo kar nekaj njegovih varovancev. Med njimi je posebnih skrbi deležen Jan Mlakar. Še lani je bil na Euru standarden član udarne enajsterice Slovenije, a je nato zaradi majhnega števila odigranih minut pri Pisi padal v formi.
Jan Mlakar bo po slovenskih (Domžale in Maribor), hrvaških (Hajduk), italijanskih (Fiorentina, Venezia in Pisa) in angleških (Brighton, QPR in Wigan) zaigral še na francoskih zelenicah.
Spomladi jo je skušal dvigniti pri splitskem Hajduku, a mu je zagodlo zdravje. Zaradi številnih poškodb je za dalmatinskega velikana odigral le šest tekem, nato pa se vrnil k Pisi, ki bo v tej sezoni nastopila v serie A.
Pri toskanskem klubu pa so se odločili, da bo Mlakar znova odšel na posojo. Čeprav se je zanj zanimal tudi nizozemski Groningen, je nato 26-letni Ljubljančan, ki bi rad vstopil v redno tekmovalno formo, sprejel ponudbo iz druge francoske lige.
✍️ Jan Mlakar s’engage avec l’Amiens SC !— Amiens SC (@AmiensSC) August 19, 2025
Attaquant polyvalent de 26 ans, il rejoint la #TeamASC en provenance du Pisa SC (Serie A). De la Fiorentina à l’Euro 2024, après des passages en Slovénie, Italie, Angleterre et Croatie, il vient apporter générosité et expérience à notre… pic.twitter.com/mBSCnRbOWz
Okrepil je Amiens, za katerega bi lahko zaigral že v petek na srečanju proti Annecyju. Amiens je dobro vstopil v sezono, po dveh krogih ima štiri točke in je na visokem drugem mestu.