Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar bo kariero nadaljeval v Franciji. Kot posojen igralec Pise bo do konca sezone 2025/26 nosil dres francoskega drugoligaša Amiens, ki ga je pred leti, takrat je klub igral še v elitnem francoskem prvenstvu, vodil tudi slovenski strateg Luka Elsner.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek z velikim zanimanjem spremlja razplet poletnega prestopnega roka, v katerem je klubsko okolje zamenjalo kar nekaj njegovih varovancev. Med njimi je posebnih skrbi deležen Jan Mlakar. Še lani je bil na Euru standarden član udarne enajsterice Slovenije, a je nato zaradi majhnega števila odigranih minut pri Pisi padal v formi.

Jan Mlakar bo po slovenskih (Domžale in Maribor), hrvaških (Hajduk), italijanskih (Fiorentina, Venezia in Pisa) in angleških (Brighton, QPR in Wigan) zaigral še na francoskih zelenicah. Foto: Aleš Fevžer

Spomladi jo je skušal dvigniti pri splitskem Hajduku, a mu je zagodlo zdravje. Zaradi številnih poškodb je za dalmatinskega velikana odigral le šest tekem, nato pa se vrnil k Pisi, ki bo v tej sezoni nastopila v serie A.

Pri toskanskem klubu pa so se odločili, da bo Mlakar znova odšel na posojo. Čeprav se je zanj zanimal tudi nizozemski Groningen, je nato 26-letni Ljubljančan, ki bi rad vstopil v redno tekmovalno formo, sprejel ponudbo iz druge francoske lige.

✍️ Jan Mlakar s’engage avec l’Amiens SC !



Attaquant polyvalent de 26 ans, il rejoint la #TeamASC en provenance du Pisa SC (Serie A). De la Fiorentina à l’Euro 2024, après des passages en Slovénie, Italie, Angleterre et Croatie, il vient apporter générosité et expérience à notre… pic.twitter.com/mBSCnRbOWz — Amiens SC (@AmiensSC) August 19, 2025

Okrepil je Amiens, za katerega bi lahko zaigral že v petek na srečanju proti Annecyju. Amiens je dobro vstopil v sezono, po dveh krogih ima štiri točke in je na visokem drugem mestu.